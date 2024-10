Verstappen wint Sprint in Austin, Norris gooit kostbare punten weg in laatste ronde

Max Verstappen (27) heeft de Sprint in Austin gewonnen. De Red Bull-coureur vertrok vanaf pole en wist deze positie succesvol te verdedigen tot het einde. Lando Norris (24) finishte als derde, nadat hij als vierde was gestart. De Brit reed lang op de tweede plaats, maar werd in de allerlaatste ronde voorbijgestoken door Carlos Sainz (30).

Verstappen vertrok vanaf pole bij de start van de sprintrace in Austin en kwam goed van z'n plek. Dit gold echter ook voor de mannen achter hem, waardoor er daar direct een aantal gevechten ontstonden. Norris klom knap op naar de tweede stek en vond snel de aansluiting bij Verstappen, terwijl de beide Ferrari's met elkaar in conclaaf gingen. Het duurde even, maar uiteindelijk slaagde Sainz erin om zijn teamgenoot voorbij te gaan. Russell vond op zijn beurt weer de aansluiting bij Norris, waar de Brit het zicht op Verstappen begon te verliezen. Verstappen zou echter meer van zijn banden aan het vragen zijn in de beginfase, zo liet de pitmuur aan Norris weten.

Artikel gaat verder onder video

Norris loopt in op Verstappen, Ferrari's voorbij aan Russell

De engineer van Norris kon nog wel eens gelijk krijgen, want in het tweede deel van de Sprint wist Norris weer in te lopen op Verstappen. Het ging met enkele tienden per ronde en dus moest de Nederlander langzaam maar zeker weer zijn spiegels in de gaten gaan houden. In de tussentijd ging Sainz voorbij aan Russell en schoof op naar de derde positie. Leclerc volgde zijn teamgenoot en plaatste ook direct een succesvolle aanval op de Mercedes. Achterin het veld voerde Ocon een mooie dubbele inhaalactie uit bij Alonso en Lawson, waardoor de Fransman in zijn Alpine wist op te schuiven naar de vijftiende positie.

Tijdstraf voor Piastri, Norris moet jacht op Verstappen staken

Piastri kreeg tijdens de sprintrace het bericht dat hij een vijf seconden tijdstraf had ontvangen vanwege het buiten de baan duwen van Gasly in de beginfase. Diezelfde Piastri raakte vervolgens verwikkeld in een heerlijk gevecht met Tsunoda. De Japanner gaf zich niet zomaar gewonnen. Dat moest Norris uiteindelijk wel doen, want hij verloor in de slotfase steeds meer tijd op Verstappen en moest zich zodoende tevreden stellen met de tweede positie. Hiermee levert hij 1 punt in wat betreft de titelstrijd met de Red Bull-coureur.

Verstappen wint in Austin en loopt uit op Norris: "Waarschijnlijk omdat ik er niets aan vind"Lees meer

Verstappen wint Sprint in Austin, Norris verliest kostbare punten

Verstappen kwam als eerste over de streep en wist zodoende de Sprint in Austin op zijn naam te zetten. Norris leek als tweede over de streep te gaan komen, maar werd in de allerlaatste ronde plots verrast door een aanval van Sainz. Vervolgens probeerde ook Leclerc nog aan de McLaren voorbij te gaan, maar de Monegask slaagde hier niet in. Sainz finishte zodoende als tweede, Norris als derde en Leclerc als vierde. De top tien werd compleet gemaakt door Russell, Hamilton, Magnussen, Hülkenberg, Pérez en Piastri.

Gerelateerd