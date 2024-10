Dit is de definitieve startopstelling voor de Sprint in de Verenigde Staten

De Sprint voor de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten gaat om 20:00 uur Nederlandse tijd van start. Max Verstappen en George Russell gaan vanaf de voorste rij beginnen. Wij nemen de volledige startopstelling even met je door.

De rode lampen worden over twee uur gedoofd en dan gaan we onderweg voor de verkorte race in Austin, Texas. Het is de vierde van zes sprintraces dit seizoen. Waar de normale Grand Prix maar liefst 300 kilometer is, is de Sprint slechts 100 kilometer, en dus worden er vandaag maar 19 ronden verreden op het Circuit of the Americas. Verstappen was het snelst tijdens de sprintkwalificatie met een rondetijd van 1:32.833. De Limburger zat slechts 0.012 seconden onder Russell. Lando Norris moest genoegen nemen met de vierde stek achter Carlos Sainz.

Piastri bereidt zich voor op inhaalrace

Haas deed het uitstekend in de sprintkwalificatie voor hun Amerikaanse fans met de zesde positie voor Nico Hülkenberg en de achtste positie voor Kevin Magnussen. Daartussen vinden we nog Lewis Hamilton. De top tien op de grid wordt afgemaakt door Yuki Tsunoda en Franco Colapinto. Sergio Pérez stelde teleur met de elfde plaats voor Pierre Gasly. Lance Stroll, Fernando Alonso en Liam Lawson zagen tijden van SQ2 afgepakt worden vanwege track limits. Oscar Piastri kwam niet uit SQ1 en moet dus vanaf de zestiende positie beginnen. Achter de McLaren vinden we nog Esteban Ocon, Alexander Albon, Valtteri Bottas en Zhou Guanyu.

De gridstraffen voor motor- en versnellingsbakwissels worden op de zondag voor de Grand Prix geïncasseerd.

Om 20:00 uur Nederlandse tijd gaat de Sprint van start op het Circuit of the Americas. Dit is de definitieve startopstelling voor de wedstrijd van 19 ronden.#F1 #USGP pic.twitter.com/rBcL5JGjv8 — GPFans NL (@GPFansNL) October 19, 2024

