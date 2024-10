Williams-rookie Franco Colapinto was "pissig" na de kwalificatiesessie voor de sprintrace op het Circuit of the Americas, omdat de Argentijn denkt dat er meer in had gezeten dan zijn indrukwekkende tiende plek. Colapinto had nooit eerder gereden op het circuit maar wist teamgenoot Alex Albon met een verschil van bijna een halve seconde (!) te verslaan in SQ1; en waar Albon strandde op de achttiende plek, ging de Argentijn door naar SQ3. Toch was de Argentijn boos op zichzelf na afloop, omdat hij denkt dat er meer in had gezeten.

De verwachtingen waren niet hoog voor Colapinto, toen hij Logan Sargeant verving na afloop van de Grand Prix van Nederland. Hij moet immers alleen het stoeltje warm houden voor Carlos Sainz Jr., die in 2025 de overstap naar Williams maakt van Ferrari. Inmiddels heeft Colapinto in twee van de vier kwalificatiesessies Albon verschalkt, en scoorde hij in zijn tweede race in Azerbeidzjan al punten. De Argentijn heeft zichzelf in de kijker gespeeld van andere teams voor de toekomst, ook al is het onwaarschijnlijk dat hij volgend jaar al een stoeltje zou kunnen bemachtigen.

Hadden in top acht moeten staan

Colapinto start de sprintrace voorafgaand aan de Grand Prix van de Verenigde Staten vanaf de tiende plek. De Argentijn was, voornamelijk door een spin in SQ3, een halve seconde langzamer dan de andere negen auto's die reden in de sessie. Er had meer gezeten, zo denkt de man die op zaterdag zijn eerste F1-sprintrace zal rijden. “Ik ben gewoon een beetje boos," vertelde hij aan F1TV, "want ik lag op een goede plek en het leek erop dat we de auto's konden verslaan of in ieder geval konden vechten met de auto's die in de buurt zijn en ik maakte een fout in mijn ronde in bocht één, en een slippertje in zeven. Ik probeerde de tijd terug te winnen, maar het lukte gewoon niet. Het was dus geen nette ronde in Q3 en daar voel ik me gewoon slecht om, want het voelde alsof we in de top acht hadden moeten staan, denk ik, zoals we eindigden in SQ2. Dus het is gewoon een beetje frustrerend.”

Pissig op mezelf

Colapinto spinde tijdens SQ3 bij bocht 12, een haakse bocht naar links aan het einde van de back straight op COTA. Ook Lewis Hamilton werd hier door gehinderd, gezien de Brit van zijn gas moest door de gele vlag. Hamilton denkt dat dit hem een eventuele pole position heeft gekost. “Ik was meer aan het pushen”, zo vertelde Colapinto over zijn spin. “De F1-auto heeft veel downforce, ze zeggen dat hoe sneller je gaat, hoe meer grip je hebt, dus ik probeerde die techniek en het werkte. Maar het was een goede kwalificatie, ik ben gewoon pissig op mezelf omdat ik een verandering aan de aero maakte die ik niet had moeten doen. Het was dezelfde [verandering] die ik in Baku maakte, en het werkte niet in Baku, en het lijkt erop dat ik daar niet van geleerd heb. Ik heb het opnieuw gevraagd voor SQ3 en het werkte weer niet. Dus het is iets wat ik moet leren, om meer controle te krijgen en om te begrijpen waar de limiet van de banden ligt. We zullen beter worden.”

