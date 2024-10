Lewis Hamilton meent dat hij op pole position had kunnen staan voor de sprintrace voorafgaand aan de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Brit stond vier tienden voor op de tijd van teamgenoot George Russell, maar moest tijdelijk van het gas door een gele vlag bij bocht twaalf, het einde van het rechte einde van het Circuit of the Americas, waar Franco Colapinto's Williams achterstevoren stond.

Hamilton zal het moeten doen met de zevende plek voor de sprintrace op COTA, een circuit waar hij al vijfmaal een Grand Prix wist te winnen sinds de eerste editie in 2012. Teamgenoot George Russell start vanaf de tweede plek achter Max Verstappen, die voor het eerst sinds juni de snelste tijd in een kwalificatiesessie wist neer te zetten.

Artikel gaat verder onder video

Ik lag vier tienden voor

Hamilton, die aan het einde van 2024 na dertien seizoenen vertrekt bij Mercedes, schoot uit de startblokken in SQ3. De Silver Arrows hadden besloten om hun snelle ronde vroeg in de sessie neer te zetten om zo eventuele gele vlaggen te voorkomen, maar werden alsnog gehinderd door precies dat. Franco Colapinto reed achter Russell maar voor Hamilton, en de spin van de jonge Argentijn had dus alleen effect op de veteraan. “Ik had gewoon pech met een gele vlag," vertelde de zevenvoudig wereldkampioen op vrijdagavond. "Het is wat het is - ik lag vier tienden voor. Het is wat het is. Het goede is dat het team een goede stap heeft gemaakt met de auto. De upgrade heeft volledig gewerkt en ik ben iedereen in de fabriek dankbaar voor hun harde werk in deze periode. Het is voor iedereen hard ploeteren geweest om de upgrade te krijgen en ervoor te zorgen dat het werkt. Morgen hebben we een nieuwe kans."

Verschil is dag en nacht

Hamilton zit dus niet bij de pakken neer, en blijft kijken naar de positieve kant van de vrijdag in Austin. Mercedes lijkt de snelste auto te hebben op COTA, ondanks dat Verstappen op pole position staat voor de sprint, en Hamilton weet dat er kansen gaan liggen om veel punten te scoren. “We hebben goed werk geleverd door veranderingen aan de auto aan te brengen [na de vrije training]. Het is altijd een beetje een gok, want je weet niet of ze gaan werken of niet, de veranderingen die je aanbrengt, maar je hoopt dat ze doen wat je ermee wilt doen. Zodra ik in de auto stapte, was het verschil dag en nacht, dus het was geweldig werk van de jongens in de garage.”

Gerelateerd