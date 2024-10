Voor Liam Lawson zit zijn officiële rentree in de Formule 1 er met de vrijdag in Austin op. De Nieuw-Zeelander is als vervanger van Daniel Ricciardo naast Yuki Tsunoda gezet, maar wist tijdens de sprintkwalificatie niet verder te komen dan de vijftiende stek. Dr. Helmut Marko blikt bij ServusTV terug op de rentree van de Kiwi.

Lawson, Tsunoda en Sergio Pérez knokken met z'n drieën om het zitje naast Max Verstappen in 2025 bij Red Bull Racing. 'Checo' was voorafgaand aan het raceweekend nog helder over de toekomst, want hij verwacht volgend jaar voor de volle honderd procent achter het stuurtje van de RB21 te zitten. Toch lijkt dat niet in beton gegoten te zijn. Marko verklaarde namelijk eerder al dat het drietal met elkaar gaat bepalen wie er komend jaar Red Bull-coureur is. Voor Lawson zelf is de doelstelling om Tsunoda de baas te zijn en Marko velt zijn eerste oordeel.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner over oorzaak van gedoe rondom rijhoogte: 'Misschien om wat paranoia elders te sussen'

'Je zou het een succes kunnen noemen'

"Vooral in de eerste training was hij heel goed. Het ging redelijk gelijk op met Tsunoda en soms was hij sneller", zo opent Marko opgetogen. Lawson werd tijdens de sprintkwalificatie als vijftiende afgevlagd en dat had mede te maken met de track limits. Marko ziet dat foutje door de vingers: "Helaas zakte hij door die track limits van P12 naar P15, verder was zijn optreden feilloos. Zeker als je er bij stilstaat dat dit zijn eerste keer op deze baan is. Daarnaast zit hij ook weer voor het eerst sinds lange tijd in de auto." Marko is voorlopig lyrisch over de 22-jarige coureur: "Je zou kunnen zeggen dat het een succes was."