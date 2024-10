Sergio Pérez weet wat hem te doen staat in de resterende raceweekenden om zichzelf te verzekeren van een zitje bij Red Bull Racing in 2025. Liam Lawson en Yuki Tsunoda gaan bij het zusterteam ook een gooi doen naar het plekje van 'Checo' en volgens dr. Helmut Marko moet de Mexicaan zijn inconsistentie nu maar eens gaan wegwerken.

Lange tijd hield het Oostenrijkse team de hand boven het hoofd van de Mexicaan in dienst van Red Bull Racing. Eerder dit jaar kreeg 'Checo', ondanks zijn mindere fase, zijn contractverlenging onder zijn neus geduwd. Toch zorgde dat niet direct voor de ommekeer in de prestaties van Pérez. Dat heeft er mede toegeleid dat Red Bull de leiding in het constructeursklassement is verloren.

Gat tussen Verstappen en Pérez is 'te groot'

Hoewel de RB20 ook niet de gemakkelijkste wagen is, om mee rond te rijden, wees teambaas Christian Horner eerder al naar de concurrentie. In zijn ogen heeft Ferrari komend jaar met Charles Leclerc en Lewis Hamilton een line-up om de vingers bij af te likken. Ook McLaren beschikt met Lando Norris en Oscar Piastri over twee coureurs die aan elkaar gewaagd zijn. Horner stelde dat het gat tussen zijn eigen coureurs niet te groot mag zijn, 'want dat kan het team zich niet veroorloven'.

Inconsistentie moet eruit bij Pérez

Ook Marko schaart zich achter de teambaas. Red Bull ziet McLaren met een voorsprong van 41 punten namelijk het kampioenschap leiden en met een achtste plek in het klassement bij de coureurs, kan Pérez ook niet blij zijn. Marko erkent dat Pérez op een goede dag van meerwaarde is, maar op een mindere dag nergens te bekennen is. Dat is volgens Marko bij OE24 dan ook het grootste zorgenkindje: "Inconsistentie is het grote probleem bij 'Checo', meer wil ik er niet over zeggen."