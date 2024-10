Liam Lawson en Daniel Ricciardo hebben een één-op-één gesprek gehad, nadat de laatstgenoemde te horen had gekregen van Red Bull zijn koffers te moeten pakken. Daarin heeft de Honey Badger het stokje overgedragen aan de nieuwe teamgenoot van Yuki Tsunoda.

Lawson maakt aankomend weekend zijn terugkeer in de Formule 1, al zal hij voor de Grand Prix van de Verenigde Staten meteen een gridstraf krijgen. Ricciardo kon niet het bewijs leveren een waardige opvolger te zijn van Sergio Pérez bij het hoofdteam van de energiedrankfabrikant, en dus is Lawson aan de beurt om te laten zien wat hij kan in de VCARB. Hij mocht vorig jaar al instappen, nadat Ricciardo zijn middenhandsbeentje had gebroken op Zandvoort, maar nu staat de druk er echt vol op.

Advies van Ricciardo

"Met Daniel... Hij is er altijd voor me geweest", begon de Nieuw-Zeelander in een interview met Formula1.com. "Hij stond er altijd voor open om me advies te geven, toen ik [in 2023] reed. Hij is het hele jaar door goed voor me geweest op elke manier die hij kon. Het heeft nooit zo gevoeld alsof we een directe strijd hadden om een zitje. Ik heb hem gezien en ik vertelde hem: 'Het spijt me van deze hele situatie. Leuk is anders, en sorry dat dit je overkomt.' Hij zei dat hij niks tegen me had." Ricciardo gaf zijn mede-Oceaniër zelfs nog advies. "Hij zei: 'Je krijgt maar één kans in de Formule 1. Zorg ervoor dat je die met beide handen aangrijpt'. En hij wenste me succes."

Teamgenoten met Tsunoda

Lawson zal weer teamgenoten zijn met Tsunoda. Dat waren ze niet alleen in F1 vorig jaar, maar ook in de Euroformula Open in 2019 en de Toyota Racing Series in 2020. "Ik ken hem al heel lang. We hebben zelfs een tijdje in hetzelfde flatgebouw gewoond. We worden al met elkaar vergeleken sinds we 17 à 18 jaar oud zijn. Hij doet het volgens mij dit jaar beter dan in welk ander seizoen dan ook. Het team is ook veranderd en gaat volgens mij echt de goede kant op. Ik verheug me erop om daar ook deel van uit te maken."

