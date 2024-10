Red Bull-topman Helmut Marko heeft naar eigen zeggen gelezen wat voor rituelen Lando Norris in aanloop naar een race nodig heeft om goed te kunnen presteren en noemt de McLaren-coureur mentaal niet sterk genoeg.

Red Bull Racing begon sterk aan het huidige seizoen. Met vier overwinningen in de eerste vijf races leek het opnieuw een zeer dominant jaar voor de renstal geworden, maar inmiddels is niets meer minder waar. Max Verstappen won in juni voor het laatst een Grand Prix en alhoewel de drievoudig wereldkampioen nog een voorsprong in het wereldkampioenschap heeft van 52 punten op Lando Norris, heeft McLaren de leiding in het constructeurskampioenschap overgenomen en inmiddels een voorsprong van 41 punten opgebouwd.

Wereldkampioenschap 2024

Sinds het raceweekend in Miami heeft McLaren de betere auto, maar qua resultaten wordt er nog niet altijd gemaximaliseerd. Ook Norris rijdt niet foutloos en heeft meerdere punten in rook op laten gaan. Met nog zes raceweekenden te gaan is het dus zaak voor de 24-jarige Brit om - mocht hij een serieuze uitdaging voor Verstappen willen vormen dit jaar - ieder beschikbaar puntje uit het vuur te slepen en zo de achterstand naar de Limburger weg te werken.

Marko over mentale zwakke plekken Norris

Helmut Marko noemt Verstappen nog altijd de beste coureur en doet daarnaast een merkwaardige onthulling over Norris: "Max is de beste en de snelste", klinkt het bij Motorsport-Magazin. "Hij heeft meer mentale kracht om voor kampioenschappen te vechten dan Charles Leclerc en Lando Norris. We weten van Norris dat hij mentale zwakke punten heeft. Ik heb gelezen welke rituelen hij nodig heeft om goed te kunnen presteren op de dag van de race..." klink het geheimzinnig.

