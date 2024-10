Schumacher: 'We dachten allemaal dat Max over water kon lopen'

Lewis Hamilton (39) komt "in lichtjaren" niet in de buurt van wat Michael Schumacher gepresteerd heeft in de Formule 1, zo stelt broer Ralf. De enige die volgens hem in de buurt kan komen van de Duitse legende, is Max Verstappen (27). Ralf schat de Nederlander qua talent hoger in dan Hamilton.

Michael Schumacher geldt als één van de grootste coureurs die de Formule 1 ooit gezien heeft. Hij zette zeven wereldtitels op zijn naam en reed voor grote iconische merken als Ferrari en Mercedes. In 2013 raakte hij ernstig gewond aan zijn hoofd tijdens een skivakantie en verdween hij in de anonimiteit. Slechts enkele naasten weten hoe het echt met hem gaat, maar details komen er zelden naar buiten. Broer Ralf is regelmatig op televisie te zien als analist, maar houdt altijd netjes zijn kaken op elkaar wat betreft de medische toestand van Michael. Recentelijk sprak hij wel over zijn broer, maar dan vanuit sportief oogpunt. Volgens Ralf gaat er momenteel niemand in de buurt komen van de prestaties van Michael, zelfs Hamilton niet, die met zeven wereldtitels achter zijn naam een soortgelijke prestatie leverde.

Hamilton zal nooit in de buurt komen van Schumacher

In gesprek met het Duitse Formel1.de vertelt Ralf dat Hamilton niet in de buurt gaat komen van wat zijn broer heeft neergezet in de Formule 1. Hamilton gaat volgend jaar met Ferrari op jacht naar zijn achtste wereldtitel en daarmee zou hij eigenhandig het record van Michael (en hemzelf) scherper zetten. Maar dat verandert niets aan de kijk van Ralf op de situatie. "Zelfs een Lewis Hamilton zal nooit in de buurt komen", stelt hij. "Niet in lichtjaren, vanuit mijn oogpunt."

We dachten dat Max Verstappen over water kon lopen

Ralf verwacht ook niet dat Verstappen zijn broer kan doen verbleken met zijn prestaties, al geeft hij de Nederlander wel meer kans dan Hamilton. "We dachten dat Lewis Hamilton over water kon lopen. Dat is niet zo. We dachten dat Max Verstappen over water kon lopen... Hoewel ik denk dat hij qua talent verder zou kunnen komen dan Lewis Hamilton. Dan maakt hij nog meer het verschil."

Verstappen kan Schumacher voorbij als hij door blijft gaan

Hij vervolgt: "Misschien kan Max Verstappen dat nog veranderen als hij lang door blijft rijden [in de Formule 1], maar voor mij is wat Michael heeft gedaan ongeëvenaard. Wat mij betreft, is daar geen tweede van. Lewis Hamilton komt daar in mijn optiek ook nooit aan, zelfs met lichtjaren [verschil] niet. Je moet het maar kunnen om een team vanaf nul op te bouwen."

