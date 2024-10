De Formule 1 keert deze week terug uit haar 'tweede zomerstop' en de teams en coureurs mogen zich direct opmaken voor een bomvol weekend. Er staat namelijk een zogeheten Sprint op het programma in de VS, wat betekent dat de voorbereidingstijd beperkt is. Maar wat doet het weerbericht in Austin in de Verenigde Staten?

Het was weer wekenlang stil in de paddock, maar gelukkig kunnen we ons inmiddels weer langzaam gaan opmaken voor de Grand Prix van de Verenigde Staten, die aankomend weekend op het programma staat op het Circuit of the Americas in Austin. We krijgen direct een bomvol programma voorgeschoteld, want de F1 hervat het seizoen met een zogenoemd sprintweekend. Dat betekent dat we vrijdag slechts één vrije training hebben, alvorens de coureurs met het echte werk aan de slag mogen. Een sprintkwalificatie op de vrijdag, een sprintrace én een kwalificatie op de zaterdag en dan de allesbepalende Grand Prix op zondag. Gaan de weergoden nog een rol spelen in Austin?

Hoge temperaturen tijdens sprintweekend VS

In Nederland hoef je in oktober zelden op hele warme dagen te rekenen, maar dat geldt niet voor Austin, waar oktober een prima maand is voor zonaanbidders. Het kan er regelmatig boven de 25 graden Celsius uitkomen en dat is ook wat we aankomend weekend mogen verwachten, zo laat Weather.com ons weten. Tijdens de persconferenties op donderdag is het volop zonnig met temperaturen om en nabij de 27 graden Celsius. De temperatuur loopt vervolgens nog verder op naar 29 graden op vrijdag en 30 graden op zaterdag. Zondag, tijdens de Grand Prix, is het een graad of 29 volgens de laatste voorspellingen.

Geringe kans op regen in Austin, Texas

Is er dan geen kans op regen in het warme Texas? Jawel, maar heel groot is die kans niet. De grootste kans op neerslag is op zondag. Momenteel wordt die kans op 24 procent geschat. Zaterdag is er 22 procent kans op regen, terwijl de kans op hemelwater op vrijdag het laagst is met slechts 15 procent. Mocht er toch regen vallen, dan kunnen de coureurs zich normaliter opmaken voor een flinke plensbui. In Austin vallen de grootste neerslaghoeveelheden namelijk doorgaans in de maanden mei (156 mm) en oktober (102 mm).

