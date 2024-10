Vasseur onthult dat Hamilton "vreemd genoeg" makkelijk naar Ferrari te halen was

Frédéric Vasseur (56) heeft onthult dat het betrekkelijk eenvoudig was om Lewis Hamilton (39) naar Ferrari te halen. Velen dachten dat het een onmogelijke taak zou zijn om de zevenvoudig wereldkampioen los te weken uit zijn contract bij Mercedes, maar niets bleek minder waar.

Nog voordat het seizoen van 2024 van start ging, kwam het grote nieuws naar buiten dat Hamilton een akkoord had bereikt met het Formule 1-team van Ferrari. Deze transfer kwam voor velen als een grote verrassing. Niet alleen het tijdstip van de aankondiging was opmerkelijk, maar ook het feit dat Hamilton nog in een doorlopend contract zat met de Zilverpijlen. In 2023 tekende Hamilton een nieuwe verbintenis die hem tot medio 2025 aan boord zou houden bij Mercedes. Een ontsnappingsclausule zorgde er echter voor dat de meervoudig wereldkampioen om tafel kon gaan met Ferrari. In een interview met La Gazzetta dello Sport onthult Vasseur dat het "vreemd genoeg niet moeilijk was" om Hamilton aan boord te krijgen.

"Niet moeilijk" om Hamilton naar Ferrari te halen

Hoe Vasseur het ja-woord van Hamilton wist te krijgen, zegt hij niet, maar de Fransman erkent wel dat het eigenlijk helemaal niet moeilijk was om de zevenvoudig wereldkampioen naast Charles Leclerc te krijgen. Dit vond hij zelf ook opmerkelijk, zo geeft hij toe. "Vreemd genoeg was het niet moeilijk om hem [Hamilton, red.] naar Maranello te krijgen", aldus Vasseur. Er klonken rond de aankondiging ook geluiden dat Leclerc helemaal niet blij zou zijn geweest met de komst van de coureur uit Stevenage, maar volgens Vasseur is daar niets van waar. Sterker nog: het zou Leclerc zijn geweest die er bij Vasseur heeft aangedrongen om alles in het werk te stellen om de komst van Hamilton mogelijk te maken.

Leclerc pushte Vasseur om Hamilton naar Ferrari te halen

"Charles was altijd voorstander van de komst van Lewis en pushte mij om er alles aan te doen om dat mogelijk te maken", zo vertelt Vasseur. "Toen ik me realiseerde dat Charles altijd positief was geweest over Lewis, omdat hij begreep wat een kans het voor hem was, heb ik er nog harder op aangedrongen om hem te contracteren." Uiteindelijk slaagde Vasseur in deze missie en kreeg Carlos Sainz Jr. de plotselinge boodschap dat hij na het seizoen van 2024 moest vertrekken.

