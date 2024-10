In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere het nieuws dat het Formule 1-team van Sauber in Mick Schumacher een serieuze kandidaat ziet om in 2025 plaats te nemen naast Nico Hülkenberg. Verder heeft Red Bull Racing voor het eerst wat prijsgegeven over de auto voor volgend seizoen, heeft Max Verstappen op laten tekenen klaar te zijn met de theorieën van buitenstaanders over de situatie van zijn team en heeft Formule 1-CEO Stefano Domenicali zich uitgesproken over de aanstaande transfer van Lewis Hamilton naar Ferrari. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Sauber overweegt Schumacher als coureur voor Formule 1-seizoen 2025

Mattia Binotto heeft laten weten dat Mick Schumacher één van de namen is die door het Formule 1-team van Sauber wordt overwogen voor het seizoen van 2025. De renstal is de enige formatie met nog een vrij zitje voor volgend seizoen. "We zijn hem zeker aan het evalueren", aldus de Italiaan. "Ik heb hem ontmoet en met hem gesproken. Ik ken hem al een tijdje omdat hij deel uitmaakte van de Ferrari Driver Academy. Ik ken zijn verdiensten en zijn voordelen. Mick is één van de namen die we in gedachten hebben." Meer lezen over waarom Binotto in Schumacher een goede mogelijkheid ziet? Klik hier.

Red Bull overweegt ondanks weggeveegde voorsprong geen grote veranderingen voor 2025

Red Bull Racing heeft dit jaar een groot deel van de voorsprong op de concurrentie in moeten leveren, maar toch overweegt de renstal geen radicale veranderingen voor het Formule 1-seizoen van 2025. "In deze wereld moet je altijd verschillende ballen hooghouden en een stapje per keer zetten", vertelt teambaas Christian Horner tegenover Autosport.com. "Je kunt niet te ver vooruit kijken in de toekomst. De lange termijn betekent hier ongeveer tweeënhalve maand. Wat we dit jaar leren is relevant voor volgend jaar. De auto van volgend jaar zal dus een evolutie zijn van de auto van dit jaar." Meer lezen over wat Horner over de RB21 te vertellen heeft? Klik hier.

Verstappen klaar met gepraat over problemen Red Bull

Max Verstappen heeft het gehad met de theorieën van bekende namen, waaronder Zak Brown, in de Formule 1-paddock over het hoe en waarom wat betreft de afgevlakte performance van Red Bull Racing. Volgens de Nederlander moet iedereen zich lekker op zijn eigen team concentreren. "Andere mensen roepen de hele tijd maar wat, maar die moeten zich gewoon lekker op hun eigen team concentreren", klinkt het bij Motorsport.com. "Dit is niet specifiek tegen Zak Brown gericht trouwens, maar dat geldt voor iedereen. Iedereen moet gewoon met zichzelf bezig zijn en dat doe ik ook." Meer lezen over de kijk van Verstappen op de situatie? Klik hier.

F1-baas positief over komst Hamilton bij Ferrari: "Maar de regels moeten duidelijk zijn"

Formule 1-CEO Stefano Domenicali denkt dat de komst van Lewis Hamilton veel goeds zal brengen voor het team van Ferrari, maar volgens de Italiaan is het van groot belang om intern duidelijke afspraken te maken. "Voor de fans van Ferrari is het natuurlijk een uitzonderlijke situatie, want Lewis is iemand die alles daar samen zal brengen", klinkt het bij La Gazetta dello Sport. "Hij wil ten koste van alles die achtste wereldtitel binnenslepen en zodoende de beste coureur aller tijden worden. Er zal wel een respectvolle verstandhouding met Charles Leclerc moeten zijn. Het is logisch dat hij net iets anders in elkaar zal zitten bij de start van iedere race. De regels binnen het team moeten duidelijk zijn, en het management moet daar geen doekjes om winden", aldus de Italiaan. Meer lezen over de uitspraken van Domenicali? Klik hier.

Horner wijst windtunnel Red Bull aan als grote pijnpunt: "Overblijfsel uit de Koude Oorlog"

Teambaas Christian Horner vertelt dat één van de grote moeilijkheden die Red Bull Racing momenteel ondervindt met de ontwikkeling van de auto, de windtunnel van het team is. Volgens de Brit is dit een overblijfsel uit de Koude Oorlog. Onze windtunnel is zestig jaar oud. Het is een overblijfsel uit de Koude Oorlog. Het is goed genoeg geweest om een aantal fantastische auto's voor ons te produceren, maar het heeft zijn limieten. Alles onder de vijf graden [Celsius] kunnen we niet testen. Alles boven de 25 graden wordt behoorlijk instabiel", aldus de Brit tegenover Autosport. Meer lezen over waarom de windtunnel van Red Bull voor problemen zorgt? Klik hier.

