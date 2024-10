Teambaas Christian Horner vertelt dat één van de grote moeilijkheden die Red Bull Racing momenteel ondervindt met de ontwikkeling van de auto, de windtunnel van het team is. Volgens de Brit is dit "een overblijfsel uit de Koude Oorlog."

Red Bull Racing heeft de afgelopen jaren gedomineerd in de Formule 1, maar de grootmacht uit Oostenrijk staat inmiddels onder grote druk van McLaren. De Britse renstal heeft de leiding in het constructeurskampioenschap overgenomen met een voorsprong van 41 punten, terwijl Lando Norris - met een achterstand van 52 punten en nog zes raceweekenden te gaan - de druk opvoert bij Max Verstappen. Alhoewel een aanzienlijk deel van de huidige vorm van McLaren te wijden is aan de stappen die het team heeft gezet, ondervindt Red Bull Racing de afgelopen maanden zelf grote problemen met de balans van de auto, waardoor de performance is afgevlakt.

Windtunnel Red Bull Racing

Teambaas Christian Horner liet eerder weten dat een van de grootste oorzaken hiervan inmiddels is ontdekt: de correlatie tussen de windtunnel en de baan klopt voor geen meter. Maar wie denkt dat de vlag uit kan omdat het probleem is gevonden, komt bedrogen uit. De windtunnel van Red Bull Racing is namelijk niet bepaald een nieuwe modelletje meer: "We hebben de limieten van deze tunnel altijd gekend, maar ik denk dat zodra we écht de aerodynamica van deze auto's begonnen te pushen en je met hele fijne marges te maken hebt, de limieten zichzelf echt lieten zien, vertelt Horner bij Autosport.com.

Overblijfsel uit de Koude Oorlog

De teambaas vervolgt: "Op een gegeven moment bestond er een kans dat windtunnels verboden zouden worden. Er werd een discussie gehouden over of dat het geval zou zijn, en of de CFD er in mee zou gaan. Adrian [Newey] heeft een nieuwe windtunnel toen afgehouden, totdat er duidelijkheid over bestond. Maar op een gegeven moment wilde Aston Martin een nieuwe tunnel en veranderde de FIA haar standpunt. Dus het was een kwestie van: 'We moeten dit doen, en we moeten het nu doen, want de reglementen laten zien dat, binnen het budgetplafond, onze tunnel ontzettend inefficiënt is. Onze windtunnel is zestig jaar oud. Het is een overblijfsel uit de Koude Oorlog. Het is goed genoeg geweest om een aantal fantastische auto's voor ons te produceren, maar het heeft zijn limieten. Alles onder de vijf graden [Celsius] kunnen we niet testen. Alles boven de 25 graden wordt behoorlijk instabiel."