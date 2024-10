Red Bull Racing heeft dit jaar een groot deel van de voorsprong op de concurrentie in moeten leveren, maar toch overweegt de renstal geen radicale veranderingen voor het Formule 1-seizoen van 2025.

Het Formule 1-team van Red Bull Racing was afgelopen jaar uiterst dominant. De renstal won maar liefst 21 van de 22 verreden races, waarbij het negentien keer Max Verstappen was die als eerste over de streep kwam. Daarmee legde de Nederlander op zeer indrukwekkende wijze beslag op zijn derde achtereenvolgende wereldkampioenschap. Van dat soort statistieken is dit jaar echter geen sprake. De grote voorsprong van de Oostenrijkse formatie is weggeveegd en momenteel kijkt men tegen een achterstand van 41 punten op McLaren aan in het constructeurskampioenschap.

Lange termijn in de Formule 1

Toch overweegt Red Bull Racing geen radicale veranderingen voor het seizoen van 2025: "In deze wereld moet je altijd verschillende ballen hooghouden en een stapje per keer zetten", vertelt teambaas Christian Horner tegenover Autosport.com. "Je kunt niet te ver vooruit kijken in de toekomst. De lange termijn betekent hier ongeveer tweeënhalve maand. Wat we dit jaar leren is relevant voor volgend jaar."

Geen grote veranderingen voor 2025

Horner vervolgt: "De auto van volgend jaar zal dus een evolutie zijn van de auto van dit jaar. Er zijn veel componenten van de auto van afgelopen jaar overgedragen naar deze auto, want kijkend naar het budgetplafond heeft het geen zin [om dingen te veranderen], tenzij er een aanzienlijke update in performance is." Verstappen staat momenteel met een voorsprong van 52 punten op Lando Norris nog aan kop in het wereldkampioenschap.

