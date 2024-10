Formule 1-CEO Stefano Domenicali denkt dat de komst van Lewis Hamilton veel goeds zal brengen voor het team van Ferrari, maar volgens de Italiaan is het van groot belang om intern duidelijke afspraken te maken.

Lewis Hamilton zet aan het eind van dit seizoen een punt achter zijn samenwerking met het team van Mercedes, om in de herfstdagen van zijn carrière een nieuw avontuur aan te gaan bij het team van Ferrari. Hamilton reed in dienst van de Duitse formatie maar liefst zes van zijn zeven wereldkampioenschappen bij elkaar, maar de afgevlakte performance sinds 2022, heeft de coureur uit Stevenage doen besluiten bij Ferrari een allerlaatste poging te doen om zijn recordbrekende achtste wereldkampioenschap uit het vuur te slepen.

Artikel gaat verder onder video

Voordelenpakket Hamilton

Met zijn 39-jaar is Hamilton geen investering voor de lange termijn meer, maar naast dat de Brit nog altijd een van de beste coureurs op de grid is, neemt hij een gigantische berg aan ervaring, fans en marketingvoordelen met zich mee. Formule 1-CEO Stefano Domenical is dan ook van mening dat Hamilton Ferrari veel goeds zal brengen, mits er intern vanaf de eerste dag duidelijke afgesproken worden gemaakt over de onderlinge verhoudingen.

Onderlinge verhoudingen

Voor de fans van Ferrari is het natuurlijk een uitzonderlijke situatie, want Lewis is iemand die alles daar samen zal brengen", klinkt het bij La Gazetta dello Sport. "Hij wil ten koste van alles die achtste wereldtitel binnenslepen en zodoende de beste coureur aller tijden worden. Er zal wel een respectvolle verstandhouding met Charles Leclerc moeten zijn. Het is logisch dat hij net iets anders in elkaar zal zitten bij de start van iedere race. De regels binnen het team moeten duidelijk zijn, en het management moet daar geen doekjes om winden."

Gerelateerd