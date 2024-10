Max Verstappen heeft het gehad met de theorieën van bekende namen in de Formule 1-paddock over het hoe en waarom wat betreft de afgevlakte performance van Red Bull Racing. Volgens de Nederlander moet iedereen zich lekker op zijn eigen team concentreren.

Met nog zes raceweekenden te gaan, gaat Max Verstappen met een voorsprong van 52 punten ten opzichte van Lando Norris aan kop in het wereldkampioenschap Formule 1. De 27-jarige Limburger zal echter moeten blijven presteren om zijn vierde achtereenvolgende titel uit het vuur te slepen, want het momentum ligt momenteel bij de Brit en het team van McLaren. De formatie van Zak Brown beschikt eigenlijk sinds het raceweekend in Miami al over het beste pakket, en heeft inmiddels een voorsprong van 41 punten op Red Bull Racing in het constructeurskampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

Afgevlakte performance Red Bull Racing

Naast dat McLaren zelf grote stappen vooruit heeft gezet, worden zij geholpen door het feit dat de performance van Red Bull Racing enorm is afgevlakt. In een jaar waarin het team geteisterd wordt door interne onrust en vertrekkende kopstukken, wordt de oorzaak van die problemen in die hoek gezocht, al is volgens teambaas Christian Horner de verouderde windtunnel van het team de hoofdschuldige. Brown vermoedt echter dat het wel degelijk komt door de onrust binnen het team, iets wat hij meerdere keren via de media kenbaar heeft gemaakt.

Verstappen klaar met theorieën

Verstappen heeft het gehad met alle theorieën vanuit de concurrentie over de problemen bij Red Bull Racing: "Daar wil ik het niet eens over hebben, om eerlijk te zijn", klinkt het in gesprek met Motorsport.com. "Andere mensen roepen de hele tijd maar wat, maar die moeten zich gewoon lekker op hun eigen team concentreren. Dit is niet specifiek tegen Zak Brown gericht trouwens, maar dat geldt voor iedereen. Iedereen moet gewoon met zichzelf bezig zijn en dat doe ik ook."