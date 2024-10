Verstappen geeft cruciale update over toekomst, Kelly Piquet gooit foto in badjas online | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De herfststop is op dit moment nog in volle gang en het duurt nog een weekje voor we het Formule 1-seizoen weer hervatten met de Grand Prix van de Verenigde Staten. Ondertussen wordt er in de koningsklasse genoeg besproken en staat de wereld van de Formule 1 nimmer stil. Met name vanuit de Red Bull-stal kwamen er op donderdag een aantal uitspraken door. Onder meer Helmut Marko en Christian Horner hebben het één en ander te zeggen over de problemen bij de Oostenrijkse renstal. Max Verstappen liet op zijn beurt - zoals we in het verleden al vaker gemerkt hebben - weer wat vallen over zijn toekomstplannen.

Marko wil zo snel mogelijk weer een winnende auto: "Anders zal Max verder gaan kijken"

Helmut Marko stelt dat het zaak is om de auto van Red Bull Racing zo snel mogelijk weer competitief te maken, wil men niet het risico lopen dat Max Verstappen besluit verder te gaan kijken. Daarnaast heeft teambaas Christian Horner het twee keer publiekelijk aan de stok gehad met Jos Verstappen: "Dat heeft in ieder geval niet geholpen, dat kunnen we wel stellen, zegt Marko daarover bij ORF. Lezen wat Helmut Marko te zeggen heeft over de lastige situatie bij Red Bull? Klik hier!

Kelly Piquet schittert in badjas onder de Franse zon

Kelly Piquet heeft een aantal dagen doorgebracht in Parijs en plaatst op social media een aantal scherpe kiekjes waar ze in haar badjas poseert op het balkon: "De ware definitie van een huis weg van thuis", zo leest het. "Ontzettend bedankt voor opnieuw een prachtig verblijf." Bekijk de post hieronder. De foto van Kelly Piquet in Parijs zien? Klik hier!

Horner zinspeelt op FIA-ingreep om dominantie Red Bull Racing in te dammen

Christian Horner heeft "nog nooit" zo'n omslag bij een Formule 1-team gezien, als bij Red Bull Racing dit jaar. De teambaas wil naar eigen zeggen niet speculeren, maar als hij een beetje paranoïde zou zijn, zou hij denken dat er achter de schermen iets is veranderd. "Hij heeft sinds Miami echt geworsteld. Op dat moment leek er ineens iets te veranderen. Verschillende teams werden een stuk competitiever, of wij hebben bepaalde dingen aan de auto veranderd die vervelende gevolgen hadden", zo zegt Horner onder meer. Het hele verhaal met de uitspraken van Christian Horner lezen? Klik hier!

Verstappen: 'Wat mijn volgende stap ook zal zijn, het zal de laatste stap in de Formule 1 zijn'

Max Verstappen heeft een aantal stevige inzichten gegeven over zijn zowel zijn toekomst bij Red Bull Racing, als in de Formule 1 zelf. Wat de volgende stap van de Nederlander ook wordt, zal direct zijn laatste zijn. "Ik ben al ontzettend lang bij dit team en natuurlijk, iedere coureur wil uiteindelijk winnen. Het is heel makkelijk om van team te wisselen, maar ik wil niet dat dat mijn carrière tekent", zo horen we de Nederlander onder meer zeggen. Het hele verhaal met de uitspraken van Max Verstappen lezen? Klik hier!

Horner stipt Red Bull-probleem aan: "Onze tools waren niet accuraat"

Red Bull-teambaas Christian Horner is optimistisch over de huidige ontwikkeling van de RB20. Zo was het team eerder dit seizoen het spoor bijster over de juiste richting, maar spreekt de teambaas in gesprek met Motorsport.com alweer over de weg naar boven. "Onze tools waren niet accuraat en naarmate we aerodynamisch steeds meer de grenzen van dit reglement zijn gaan opzoeken, hebben we de correlatie verloren." Het hele verhaal over de problemen bij Red Bull lezen? Klik hier!

