Christian Horner heeft "nog nooit" zo'n omslag bij een Formule 1-team gezien, als bij Red Bull Racing dit jaar. De teambaas wil naar eigen zeggen niet speculeren, maar als hij een beetje paranoïde zou zijn, zou hij denken dat er achter de schermen iets is veranderd.

Met vier overwinningen in de eerste vijf races leek het opnieuw een ijzersterk seizoen voor Max Verstappen en Red Bull Racing in de Formule 1 te worden, maar sinds het raceweekend in Miami is dat beeld omgeslagen. Inmiddels is het McLaren dat over het meest competitieve pakket beschikt, terwijl de Oostenrijkse grootmacht al weken met balansproblemen aan de RB20 kampt. Alhoewel Verstappen nog een voorsprong van 52 punten op Lando Norris heeft in het wereldkampioenschap, kijkt Red Bull Racing bij de constructeurs inmiddels tegen een achterstand van 41 punten aan op McLaren. Volgens Horner verklaren de grote stappen die McLaren hebben gezet een deel van die achterstand, maar de teambaas laat ook door schemeren te vermoeden dat er iets is veranderd in de Formule 1.

Ingegrepen door de FIA?

"In de races daarna [na Miami] was Max niet tevreden over de balans en waren de problemen bij Sergio nog meer te zien", vertelt Horner bij Motorsport.com. "Hij heeft sinds Miami echt geworsteld. Op dat moment leek er ineens iets te veranderen. Verschillende teams werden een stuk competitiever, of wij hebben bepaalde dingen aan de auto veranderd die vervelende gevolgen hadden. Als je sceptisch wil zijn, dan zeg je dat er iets is veranderd. We wonnen races met overmacht en ik kreeg ieder weekend van Stefano [Domenicali] te horen dat de kijkcijfers zouden teruglopen."

Een beetje paranoïde

Horner vervolgt: "Het leek weer een jaar van Max- en Red Bull-domantie te worden. Er was veel druk om de trend te stoppen waarbij we races met een voorsprong van twintig seconden wonnen. Als je sceptisch en misschien een beetje paranoïde bent, dan zou je zeggen dat er dingen zijn veranderd", doelt de Brit op mogelijk ingrijpen van de Formule 1. Zo wordt er gespeculeerd over een verandering aan de banden van Pirelli. "Want zelfs als we teruggingen naar de auto zoals die in China was, hielden we de problemen. Dat gezegd hebbende, is de verandering - als er een verandering was - voor iedereen hetzelfde geweest. Ik heb in een seizoen in ieder geval nog nooit een ommekeer gezien die zo extreem was als deze. Dat moeten we natuurlijk begrijpen."

