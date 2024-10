Max Verstappen heeft een aantal stevige inzichten gegeven over zijn zowel zijn toekomst bij Red Bull Racing, als in de Formule 1 zelf. Wat de volgende stap van de Nederlander ook wordt, zal direct zijn laatste zijn.

Max Verstappen heeft de afgelopen drie jaar gedomineerd in de Formule 1, met het seizoen van 2023 als absoluut hoogtepunt. De 27-jarige coureur won maar liefst negentien van de 22 verreden races en legde zodoende op bijzonder dominante wijze beslag op zijn derde achtereenvolgende wereldkampioenschap. Dit jaar gaat het de Nederlander echter minder voor de wind. Met nog zes races te gaan heeft Verstappen nog een voorsprong van 52 punten op titelconcurrent Lando Norris, maar het moge duidelijk zijn dat Red Bull Racing geteisterd wordt door moeilijkheden.

Toekomst nog ver weg voor Verstappen

Naast dat de performance van de auto enorm is afgevlakt, wordt de Oostenrijkse grootmacht het hele jaar al geteisterd door interne onrust en vertrekkende kopstukken. Ook kreeg teambaas Christian Horner het tot twee keer toe aan de stok met Jos Verstappen. Het heeft voor een boel speculatie over de toekomst van Verstappen gezorgd, maar naar eigen zeggen is hij op dit moment nog niet bezig met wat komen gaat: "Ik ben daar op dit moment niet mee bezig, omdat er nog ontzettend veel is dat ik dit jaar wil verbeteren", klinkt het tegenover Sky Italia. "Alles wat in de toekomst komt, is nog ver weg. Het is niet iets waar ik mij op dit moment druk over maak."

Hoe dan ook de laatste stap

Wel maakt de drievoudig wereldkampioen dat wat zijn volgende stap ook zal zijn, een nieuw team of een contractverlenging, het in ieder geval zijn laatste stap zal zijn: "Ik ben al ontzettend lang bij dit team en natuurlijk, iedere coureur wil uiteindelijk winnen. Het is heel makkelijk om van team te wisselen, maar ik wil niet dat dat mijn carrière tekent. Ik wil niet voor vier of vijf verschillende teams rijden. Ik wil een lange, stabiele en mooie relatie opbouwen met iedereen binnen het team en mij thuis voelen. Van team wisselen pakt vaak niet goed uit en op dit punt in mijn carrière, niet iets wat ik wil doen. Mijn volgende stap, als die er komt, zal mijn laatste stap zijn. Maar die volgende stap kan ook een verlenging met het team [Red Bull Racing] zijn. Momenteel is alles nog mogelijk."

