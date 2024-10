Helmut Marko stelt dat het zaak is om de auto van Red Bull Racing zo snel mogelijk weer competitief te maken, wil men niet het risico lopen dat Max Verstappen besluit verder te gaan kijken.

Red Bull Racing en Max Verstappen leken tot voor kort twee versmolten factoren, maar de toekomst van de Nederlander bij het team is de afgelopen maanden toch wat op losse schroeven komen te staan. De Oostenrijkse formatie wordt het hele jaar al geteisterd door interne onrust en vertrekkende kopstukken, terwijl ook de performance op de baan enorm is afgevlakt. McLaren heeft de leiding in het constructeurskampioenschap overgenomen en Lando Norris heeft zijn achterstand op Max Verstappen in het wereldkampioenschap teruggebracht naar 52 punten.

Red Bull Racing moet krachten bundelen

Daarnaast heeft teambaas Christian Horner het twee keer publiekelijk aan de stok gehad met Jos Verstappen: "Dat heeft in ieder geval niet geholpen, dat kunnen we wel stellen, zegt Marko daarover bij ORF. "We zijn intern bij elkaar gekomen en toen hebben we gezegd: 'We moeten onze krachten bundelen en op alle vlakken goed samenwerken, zodat we het wereldkampioenschap kunnen winnen. Ook voor de toekomst, zodat we weer een winnende auto hebben."

Toekomst Max Verstappen

Het hebben van een winnende auto is volgens de Oostenrijker van groot belang, om niet hun allergrootste troef te verliezen: "Het moge duidelijk zijn dat als we Max geen winnende auto geven... Alle topcoureurs hebben prestatieclausules en dan zal Max verder gaan kijken, als hij het nog leuk heeft in de Formule 1. Dat is een andere factor waar we rekening mee moeten houden. Hij zal gaan rijden waar hij het beste pakket aangeboden krijgt."

