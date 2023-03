Vincent Bruins

Valtteri Bottas is gelukkiger bij Alfa Romeo dan bij Mercedes, omdat hij nu zichzelf kan zijn. Daar valt ook onder dat hij nu een matje kan dragen. Daar maakt hij met Lewis Hamilton een grapje over op Instagram.

Bottas bracht vijf seizoenen door bij Mercedes. Van 2017 tot en met 2021 was hij daar de teamgenoot van Hamilton. Hij werd tweemaal tweede in het kampioenschap en tweemaal derde. In 2018 lukte het hem niet om een overwinning te behalen en werd toen vijfde in de eindstand. Sinds vorig jaar komt Bottas uit voor Alfa Romeo. Dankzij 49 punten werd hij tiende in het kampioenschap. Ook dit seizoen komt hij uit voor het Zwitserse team. De Fin kwam als achtste over de finish in Bahrein vorige week.

Matje bij Mercedes

"Ik heb het gevoel dat ik nu echt mezelf kan zijn," legde Bottas uit tegenover Formel1.de. "Ik denk dat het bedrijfsbeleid op verschillende werkplekken een beetje anders is, laten we het zo zeggen. En sommige dingen zijn misschien wat beperkter." Bij Alfa Romeo krijgt de Fin wat meer vrijheid dan bij Mercedes. "Het ligt er echter ook aan dat ik wat ouder wordt. Op een gegeven moment besef je dat je bepaalde dingen niet al te serieus moet nemen, vooral jezelf niet." De 33-jarige is op elk vlak "een beetje gelukkiger". Hij denkt ook dat een matje dragen niet had gemogen bij Mercedes: "Ik kan me voorstellen dat ik dat niet had mogen dragen, dus dat is een goed voorbeeld."

Instagram-post

De tienvoudig Grand Prix-winnaar plaatste een foto op Instagram waarbij hij schreef: "Vind iemand die kijkt naar jou op dezelfde manier waarop Lewis kijkt naar mij." Zijn voormalige teamgenoot reageerde: "Ik was gewoon je matje aan het bewonderen."