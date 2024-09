Kick Sauber, officieel ook wel bekend als Stake F1 Team, heeft voor 2025 weer een optie minder om het tweede stoeltje mee te vullen. Het is, naast het stoeltje van Visa Cash App RB voor volgend jaar nog het enige stoeltje dat ingevuld moet worden.

Naast de komst van Nico Hülkenberg moet Kick Sauber voor 2025 nog een tweede coureur aan gaan wijzen voor 2025. Hier zijn een paar verschillende coureurs voor in beeld, zoals de ervaren Valtteri Bottas en financieel gezien interessante Zhou Guanyu. Ook reservecoureur Theo Pourchaire, F2-leider en F3-kampioen Gabriel Bortoleto en Williams-coureur Franco Colapinto worden genoemd als opties, maar dit zijn jongere kandidaten. De vraag is welke kant Kick Sauber op wil gaan.

Maloney komend seizoen actief in Formule E

Zane Maloney, die al twee seizoenen namens Rodin actief is in F2 en dit seizoen met 135 punten op een derde plaats staat met twee zeges, gaat het in ieder geval niet worden. De coureur, onderdeel van de opleiding van Sauber, was op papier een optie. Toch werd hij eigenlijk amper in de geruchten genoemd. Nu blijkt waarom, want Maloney zal in 2025 actief zijn in de elektrische raceklasse Formule E. Dit heeft Lola Yamaha ABT bekendgemaakt, het team waar voormalig F1-coureur Lucas di Grassi ook gaat rijden.

Maloney blij met zijn stap

Maloney kijkt uit naar zijn stap en volgende uitdaging. "Ik ben verheugd om deel uit te maken van het Lola Yamaha ABT team en kijk uit naar deze spannende uitdaging. Hoewel ik het kampioenschap al goed ken, is dit een compleet nieuw hoofdstuk voor mij, dus werken met zo'n ervaren team en naast zo'n succesvolle coureur is de perfecte volgende stap. Ik heb de gevechten van Lucas de afgelopen seizoenen gevolgd en bewonderd, ook toen hij kampioen werd. Ik weet zeker dat ik veel van hem zal leren en samen zullen we zowel onszelf als de ontwikkeling van de auto vooruit helpen."