Het is nog steeds niet bekend wie volgend jaar voor Kick Sauber zal uitkomen naast Nico Hülkenberg. Valtteri Bottas hoopt zijn stoeltje te behouden, maar geruchten dat hij al een contractverlenging heeft getekend, zijn 'fake news', zo laat hij weten tijdens de F1 Grand Prix van Singapore.

De rijdersmarkt is een van de grote onderwerpen van gesprek geweest tijdens dit Formule 1-seizoen. De verschillende transfers begonnen met Lewis Hamilton die in februari al bekendmaakte van Mercedes naar Ferrari te gaan. Andrea Kimi Antonelli is ondertussen als opvolger aangekondigd. Carlos Sainz vertrekt naar Williams, terwijl Nico Hülkenberg zich voorbereidt op de inschrijving van Audi met een Kick Sauber-zitje voor 2025. Haas zal uitkomen met een compleet nieuwe rijdersbezetting in de vorm van Ollie Bearman en Esteban Ocon. De laatstgenoemde komt bij Alpine vandaan en daar zal Jack Doohan het zitje overnemen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner overweegt Russell voor Red Bull-zitje: "Hij heeft straks geen contract meer"

Nog niks getekend

Het Zwitserse Blick meldde op de kwalificatiedag in Singapore dat Bottas de uitgekozen coureur is voor het stoeltje naast Nico Hülkenberg. "Fake news, dat is wat ik erover kan zeggen", zo reageerde de Fin bij Viaplay op de geruchten. "Er is nog niks getekend. Een contract van maar één jaar is niet mijn doel, maar we zien het volgende week wel. Laten we het hoofd gewoon koel houden." Hij voegde er tegenover de aanwezige media aan toe dat "er nog steeds discussies plaatsvinden en dat er niks bevestigd is, als er nog niks is getekend". Bottas zou niet de enige kandidaat zijn. Gabriel Bortoleto, de kampioenschapsleider in de FIA Formule 2 en een McLaren-junior, zou ook kans maken bij Kick Sauber wat vanaf 2026 Audi wordt.

Gerelateerd