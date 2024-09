Er was niet één, maar er waren twee teleurgestelde gezichten bij Ferrari. Carlos Sainz crashte in de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Singapore, terwijl Charles Leclerc zijn banden niet op temperatuur kon krijgen.

Beide Ferrari-coureurs gingen door naar Q3 op het Marina Bay-stratencircuit, maar veel verder kwamen ze niet. Sainz ging hard de muur in toen hij aan zijn eerste getimede ronde wilde beginnen en eindigde op de tiende stek. De Madrileen heeft ook nog eens een flinke boete gekregen van de FIA. Hij stak namelijk de baan over zonder dat daar toestemming voor was gegeven. Leclerc deed het met P9 niet veel beter, terwijl hij er in de vrije trainingen veel beter bij zat.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Norris houdt het hoofd koel in warm en vochtig Singapore: "Ik hoefde niet over de limiet"

Teleurstelling bij beide Ferrari-coureurs

"Ik had het al lastig dit weekend met het gevoel in de auto en proberen de banden in de juiste window te krijgen voor de kwalificatie", begon Sainz tegenover Viaplay. "Tegelijkertijd moest ik een aantal auto's voorbij laten aan het einde van mijn uitloopronde. Toen ik aan mijn rondje wilde beginnen, had ik plotseling erg weinig grip. Ik heb het gewoon verkeerd ingeschat en raakte de controle over de auto kwijt. Het is iets wat ik totaal niet had verwacht. Dit is mij nooit eerder in mijn carrière overkomen, maar voor alles is een eerste keer - iets om van te leren."

Charles Leclerc, die zich als negende kwalificeerde, nadat zijn tijd werd afgepakt vanwege track limits, had ook problemen met de bandentemperatuur. "Toen de bandenwarmers nog werkten, waren we snel, maar om de een of andere reden in Q3..." De Monegask liet eventjes een pauze vallen om geen straf te krijgen voor grof taalgebruik, iets wat Max Verstappen wel kreeg. "Ik zal het netjes houden. [De banden] werken niet voor ons, als we maar één rondje kunnen doen in Q3. Heel teleurstellend." Zijn voorbanden waren 5°C te koud. "Daar hebben we de prijs voor betaald. Hoe we het met de banden hebben gedaan, verdienen we ook niet beter", zo sloot de Monegask boos af.

Gerelateerd