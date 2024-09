Het Kick Sauber F1-team en Audi lijken erover uit te zien wie in 2025 de teamgenoot van Nico Hülkenberg wordt. Naar verluidt wordt Gabriel Bortoleto binnenkort aangekondigd. McLaren en Audi zouden alleen nog overeen moeten komen over een uitleencontract.

Kick Sauber is het enige puntloze team in de Formule 1 dit seizoen. Zhou Guanyu ligt voor de ontslagen Logan Sargeant in het kampioenschap dankzij de elfde positie in de seizoensopener in Bahrein. Valtteri Bottas staat helemaal onderaan met P13 als beste resultaat in Monaco en Canada. De Zwitserse renstal hoopt weer in het middenveld competitief te kunnen zijn, of zelfs bij de koplopers te zitten, wanneer Audi haar intrede maakt in 2026. Hülkenberg werd afgelopen april door de Duitse autogigant aangekondigd als coureur voor volgend jaar. Zhou lijkt afscheid te moeten nemen. Of Bottas mag blijven bij Kick Sauber, is ook nog maar de vraag. Er liggen namelijk twee jonge coureurs op de loer.

Uitleencontract van McLaren

Een van die jongelingen is Bortoleto. Hij werd vorig jaar kampioen in de FIA Formule 3 en sloot zich aan bij de McLaren Driver Development Programme. Hij gaat momenteel in zijn eerste seizoen in de FIA Formule 2 aan de leiding van de puntenstand met nog twee raceweekenden te gaan, vlak voor de meer ervaren Red Bull-junior Isack Hadjar en Sauber-junior Zane Maloney. Eerder deze maand kroop Bortoleto voor het eerst achter het stuur van een Formule 1-auto. Dat deed hij tijdens een test op de Red Bull Ring met de McLaren MCL36 van 2022.

Bortoleto, Colapinto of toch Bottas?

Volgens Grande Prêmio was Bortoleto tijdens zijn test beter dan elke andere rookie van McLaren, inclusief drievoudig IndyCar-kampioen Álex Palou. Naar verluidt wil Audi maar al te graag de handtekening van de 19-jarige Paulistano binnenslepen voor vier seizoenen, maar aangezien hij onder contract staat van McLaren, moet het team uit Woking hem uitlenen. Dat zou McLaren wel willen, maar slechts voor twee jaar.

Een andere jongeling die wordt overwogen is Colapinto, die als vervanger van Sargeant een enorm goede indruk maakt. De Argentijn scoorde afgelopen weekend in Bakoe 4 punten in pas zijn tweede race ooit. Aangezien Alexander Albon en Carlos Sainz voor de komende jaren vastliggen bij Williams, wil teambaas James Vowles Colapinto bij Audi plaatsen. Komen Kick Sauber en Audi er niet uit met McLaren en Bortoleto, en Williams en Colapinto, dan kan Bottas alsnog verlengen, maar hij zou alleen voor de korte termijn een optie zijn.

Naar verluidt wordt de teamgenoot van Hülkenberg voor 2025 voor het einde van volgende week aangekondigd.

