Felle kritiek op Norris: 'Hij doet dát gewoon niet, Max doet het wel'

Lando Norris lijkt de enige te zijn die Max Verstappen realistisch gezien nog van zijn vierde wereldtitel af kan houden. Dan moet de Brit echter wel een stuk beter gaan presteren, zo concluderen Erik van Haren en oud-Formule 1-coureur Christijan Albers in de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Volgens laatstgenoemde maximaliseert Norris gewoonweg niet, iets dat Verstappen wel doet.

"Norris wint in Miami en Zandvoort, Verstappen wordt dan twee keer tweede", zo begint Van Haren over Norris. "In Monza wordt Verstappen zesde, hier [in Azerbeidzjan, red.] vijfde, hij schoof nog twee plekjes op door die late crash. Maar telkens profiteert Norris niet maximaal. Eigenlijk moet je dan een keer, vanuit zijn perspectief gezien, winnen en dat Verstappen dan vijfde, zesde of nog lager wordt, of uitvalt, dán sla je echt een grote slag. Nu gaat het eigenlijk met veel te kleine beetjes." En daar is Albers het wel mee eens. Volgens de oud-coureur zit Norris gewoonweg nog niet op het niveau dat gevraagd wordt om wereldkampioen te worden. Daarin zou hij nog kunnen leren van Verstappen.

Norris maximaliseert niet, Verstappen wel

"Hij [Norris, red.] is gewoon niet constant", zo haakt Albers in. "En dat is nu het verschil tussen wereldkampioenmateriaal, en dat is waar hij echt keihard aan moet werken. Hij maximaliseert gewoon niet en een Max Verstappen doet dat wel, Leclerc doet dat ook, maar niet zo sterk als Max, want die maakt ook nog wel hier en daar foutjes." Zo had Norris bijvoorbeeld veel meer kunnen profiteren van het slechte weekend van Verstappen in Azerbeidzjan. Dit lukte echter slechts minimaal, omdat Norris en McLaren hun kwalificatie om zeep hielpen. Dit is ook iets waar Albers met zijn hoofd niet bij kan.

Waar komt die arrogantie vandaan?

"Die zaterdag [de kwalificatie, red.], dan denk ik bij mezelf: je hebt zo'n goede auto en dan ga je zoveel risico nemen. Waarom neem je nou niet die marge dat je twee ronden kunt rijden? Waar is die arrogantie, die arrogantie om te denken dat er in die ene ronde niks kan gebeuren, dat alles goed gaat? Waarom zou je zoveel risico nemen? Met gebruikte banden sta je nog steeds gewoon in de top 15 [van Q1, red.]", aldus Albers. "En dan gaan ze zoveel risico nemen, terwijl er zoveel op het spel staat. Hier was gewoon het moment dat hij kon maximaliseen met punten. En dat doen ze elke keer niet."

