Max Verstappen (26) is indirect de reden waarom Red Bull Racing de problemen aan de RB20 pas veel te laat in de smiezen kreeg. Sergio Pérez (34) zag de issues al vroeg in het huidige Formule 1-seizoen, maar werd compleet genegeerd door Red Bull omdat Verstappen 'gewoon' bleef winnen.

Red Bull Racing worstelt momenteel met haar vorm. Waar het seizoen nog uitstekend begon en men in beide kampioenschappen ruim aan de leiding ging, zijn de rollen nu volledig omgedraaid. Red Bull heeft niet meer de snelste auto op de grid, gaat niet meer aan de leiding in het constructeurskampioenschap en bij de coureurs wordt het opgejaagd door Lando Norris. De problemen aan Oostenrijkse zijde zijn groot en men verwacht ook niet dat deze issues aankomend weekend in Singapore al zijn verholpen. Dit komt omdat Red Bull de problemen pas veel te laat door had, ondanks dat Pérez zich intern al meermaals heeft uitgelaten over de issues die hij zag.

Pérez werd genegeerd door Red Bull

Verstappen is indirect de reden dat Red Bull zo lang is door blijven rijden met de problemen aan de auto. Al vanaf het raceweekend in Spanje trok Pérez meermaals aan de bel dat er iets niet goed was met de RB20 en dat men de verkeerde richting dreigde op te gaan. Dit begon toen Red Bull in Barcelona een nieuw onderdeel van de vloer introduceerde. Pérez luidde de noodklok, maar vanwege Verstappen werd er niets mee gedaan, zo moet helaas ook teambaas Christian Horner erkennen. "We namen het gewoon niet zo serieus omdat Max bleef winnen", zo zei hij in de Duitse media onlangs.

Door Verstappen zag Red Bull problemen te laat

Doordat Verstappen lange tijd bleef winnen en redelijk om de problemen heen kon rijden, leek er niet al te veel aan de hand voor Red Bull. Dit begon echter snel te veranderen toen ook Verstappen begon te klagen over problemen met de balans. In de zomerstop heeft men voor het eerst serieus de koppen bij elkaar gestoken, maar dit bleek te laat. In zowel Zandvoort, Monza als Azerbeidzjan was Red Bull nog lang niet terug op het oude niveau. Men hoopt vanaf Austin, in oktober, wel weer competitief te kunnen zijn.

