Antonio Pérez Garibay, vader van Red Bull Racing-coureur Sergio Pérez, is zondagochtend bewusteloos aangetroffen in de badkamer van zijn huis in Mexico Stad en naar de spoedeisende hulp gebracht. Dit wordt door verschillende media in Mexico gemeld. De 65-jarige Pérez zou hebben geleden van een pre-infarct, een aandoening die in de vorm van borstpijn kan voorkomen voorafgaand aan een hartaanval. Hij herstelt nu in het ziekenhuis.

Sergio Pérez had een veelbelovend weekend in Azerbeidzjan, waar hij voor het eerst in lange tijd weer op het podium leek te gaan eindigen. Volgens Christian Horner had Pérez zelfs kunnen winnen op het Baku City Circuit, maar de Mexicaan vertrok met lege handen en een afgeschreven RB20. Volgens verschillende Mexicaanse media viel zijn vader kort hierna flauw, en een persbericht van Pérez Garibay bevestigt dit. “Hij is gisterochtend met spoed naar het ziekenhuis gebracht na het krijgen van een pre-infarct. Het incident deed zich voor na de crash van zijn zoon tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan, in een botsing met coureur Carlos Sainz."

Pérez senior in stabiele toestand

Zoon Sergio is net aangekomen bij het Marina Bay Street Circuit, waar hij dit weekend meedoet aan de Grand Prix van Singapore. Hij heeft nog geen publiekelijke reactie gegeven op het nieuws. Het goede nieuws is dat zijn vader al aan het herstellen is. "Pérez Garibay werd bewusteloos aangetroffen in de badkamer van zijn huis in Mexico City, waar paramedici onmiddellijk medische hulp verleenden," zo leest het persbericht verder. "Hij werd met spoed naar een ziekenhuis in de hoofdstad gebracht, waar hij momenteel onder medische observatie ligt en in stabiele toestand verkeert. We danken u voor uw steun en medeleven.”

