Dít is waarom Verstappen langzamer was dan Pérez

Max Verstappen (26) was tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan beduidend langzamer dan Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Pérez (34). Waar de rollen dit seizoen doorgaans omgedraaid zijn, was het nu Verstappen die niet de rondetijden van zijn collega kon rijden. Dr. Helmut Marko verklaarde na afloop van de race in Bakoe waar deze verschillen vandaan kwamen.

Pérez kwalificeerde zich op zaterdag als vierde, terwijl Verstappen niet verder kwam dan de zesde positie. Tijdens de wedstrijd op zondag was het een soortgelijk verhaal. Waar Pérez constant meedeed om de voorste posities, worstelde Verstappen met zijn tempo en kwam hij uiteindelijk - mede door de slotcrash van Pérez en Carlos Sainz - als vijfde over de streep. Verstappen werd zelfs voorbijgestoken door titelrivaal Lando Norris, die nota bene als vijftiende vertrok in de straten van Bakoe. Hoe kan het plots zo zijn dat Pérez veel sneller is dan Verstappen? Red Bull geeft bij monde van Marko nu tekst en uitleg over het snelheidsverschil.

Verstappen reed met andere afstelling dan Pérez

Er is volgens Marko een duidelijke hoofdreden voor het grote verschil in pace tussen Verstappen en Pérez. De man uit Graz geeft hiervoor eigenlijk dezelfde reden als die Pérez eerder ook al opgaf: het was een verschil in de afstelling. Als je net iets te veel of te weinig aanpast "dan verlies je plots performance, en dat was het verhaal vandaag", zo wordt Marko geciteerd door Motorsport-Total.com. "En de bandendegradatie was ook significant hoger dan bij Checo. Daarnaast had hij [Verstappen, red.] ook nog eens remproblemen. Dus ja, alles kwam samen."

Marko wijst naar Sainz als schuldige bij crash Pérez

Hoewel Pérez veel sneller was dan Verstappen vandaag, was het de Nederlander die voor Red Bull de punten binnenhaalde. Pérez crashte immers in de slotfase met Carlos Sainz, iets waar Marko niet blij mee is. "Pérez was op weg om Leclerc in te halen en gleed een beetje richting de lijn. Toen haalde Sainz hem in, hij haalde hem weer in en toen - zoals ik het zag - reed Sainz volkomen ongemotiveerd in de auto van Checo", zo besluit Marko.

