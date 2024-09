Pérez zegt te weten waarom hij sneller was dan Verstappen

Sergio Pérez kwalificeerde zich in Azerbeidzjan vóór Max Verstappen en wist ook in de Grand Prix voor zijn teamgenoot te finishen. De Mexicaan was dit weekend duidelijk de snellere van de twee, iets dat tot op heden nog zelden is voorgekomen. Hoe kan het dat Pérez in Bakoe zoveel sneller was dan Verstappen?

Pérez kwalificeerde zich op zaterdag als vierde, terwijl Verstappen niet verder kwam dan de zesde positie. Tijdens de wedstrijd op zondag was het een soortgelijk verhaal. Waar Pérez constant meedeed om de voorste posities, worstelde Verstappen met zijn tempo en kwam hij uiteindelijk - mede door de slotcrash van Pérez en Carlos Sainz - als vijfde over de streep. Verstappen werd zelfs voorbijgestoken door titelrivaal Lando Norris, die nota bene als vijftiende vertrok in de straten van Bakoe. Hoe kan het plots zo zijn dat Pérez veel sneller is dan Verstappen? Had dit puur met het circuit te maken of is er meer aan de hand? Pérez geeft nu zelf antwoord.

Red Bull heeft stap gezet in Azerbeidzjan

Volgens Pérez heeft Red Bull duidelijk een stap voorwaarts gezet in Azerbeidzjan, maar is het er nog niet helemaal uitgekomen. "Dit was een rampzalig weekend. We hadden tweede of derde kunnen eindigden in de race. Dat zou een heel goed resultaat zijn geweest. De verbeteringen aan de auto hebben gewerkt en we hopen dat we dit de rest van het seizoen kunnen doortrekken", zo vertelde de 34-jarige coureur na afloop bij de pers. Maar die verbeteringen waren niet perse zichtbaar voor Verstappen, die toch wel duidelijk worstelde met de RB20. Pérez denkt dan ook niet dat Red Bull weer op het oude niveau is, al hebben ze wel een stap gemaakt.

Pérez onthult waarom hij sneller was dan Verstappen

"We hebben nog steeds veel werk te verzetten als team, ook omdat we soms weekenden hebben, zoals je nu bij Max ook zag, waarbij hij maar een klein verschil had qua afstelling met mij, maar hij het toch heel lastig had met de auto", zo verklaart Pérez het grote verschil tussen hem en zijn Nederlandse teamgenoot. Volgens de Mexicaan lag daar ook grotendeels de sleutel dit weekend. "Ik had misschien nu de betere afstelling, maar de verschillen in de afstelling waren heel klein. Toch veroorzaken die dan toch enorme verschillen in race pace. Hier moeten we sterk in verbeteren", aldus Pérez.

