Oscar Piastri schreef de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe op zijn naam nadat hij Charles Leclerc van zich af kon houden. Leclerc werd tweede, voor George Russell. De stand van zaken na de race in Azerbeidzjan.

Piastri reed eigenlijk het merendeel van de race op P1 en stond onder druk van Leclerc, die uiteindelijk in duel kwam met Carlos Sainz en Sergio Pérez. Sainz en Pérez zouden in de voorlaatste ronde crashen, waardoor Leclerc en Russell naar het podium gingen. Max Verstappen werd na een moeizame race vijfde, achter Lando Norris.

Artikel gaat verder onder video

Coureursklassement

Norris is drie punten ingelopen op Verstappen, waardoor hij nog 59 punten achterstand heeft op de drievoudig wereldkampioen en ondanks zijn uitgangspositie zondag toch nog inloopt op de Nederlander. Piastri slaat een grote slag, net zoals Leclerc en Russell. Voor Pérez, Sainz en Lewis Hamilton, die negende werd, was het een teleurstellend weekend met amper tot geen punten.

Constructeursklassement

Bij de constructeurs is het onvermijdelijke eindelijk gebeurd: McLaren staat bovenaan bij de constructeurs. Door het goede weekend en de zege van Piastri heeft het team nu twintig punten voorsprong op Red Bull Racing. Een andere verandering is dat Williams dit weekend tien punten scoorde en daardoor over Alpine is gegaan. Williams staat nu achtste in het kampioenschap. Kick Sauber is nog steeds puntloos.

Constructeur Aantal punten 1. McLaren 476 punten 2. Red Bull Racing 456 punten 3. Ferrari 425 punten 4. Mercedes 309 punten 5. Aston Martin 82 punten 6. RB 34 punten 7. Haas 29 punten 8. Williams 16 punten 9. Alpine 13 punten 10. Kick Sauber 0 punten

Gerelateerd