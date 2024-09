Sergio Pérez eindigde op P4 tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe, een Grand Prix die hij al twee keer won. Max Verstappen, teamgenoot van de Mexicaan bij Red Bull Racing, was niet zo blij naar afloop, maar Pérez stelt dat het team stappen aan het zetten is en is opvallend positief na de kwalificatie. Het compleet tegenovergestelde van Verstappen.

Bij Viaplay blikt Pérez terug op de kwalificatie in Bakoe. Volgens de Mexicaan had zijn tweede sector beter kunnen zijn, maar volgens hem was het zeker geen slechte ronde en is hij al met al blij met zijn vierde plaats. "Ik had niet mijn beste sector twee en dat is aan de ene kant jammer. Aan de andere kant is het positief.’’

Pérez blij met werk van Red Bull

Daar waar Verstappen na de sessie genoeg had om over te klagen, was Pérez opvallend tevreden met Red Bull en vooral de upgrades die het team mee heeft gebracht. "Ik denk dat het team geweldig werk heeft geleverd met de upgrades om de problemen die we hadden op te lossen. We hebben gewoon meer nodig in dezelfde richting. Het team gaat tot het uiterste."

Pérez ziet vooruitgang bij Red Bull

Volgens Pérez, die zijn lofzang vervolgt, is Red Bull stappen aan het zetten. "We hebben de laatste paar races een moeilijke periode gehad, maar ik denk dat we zeker vooruitgang boeken. Dit is waarschijnlijk de grootste vooruitgang die we met de auto hebben geboekt sinds het begin van het jaar. Hopelijk vertaalt zich dat morgen ook naar de race pace. We moeten gewoon doorgaan op de ingeslagen weg."

