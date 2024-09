De kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan verliep voor Red Bull Racing niet zo fantastisch. Daar waar het in de afgelopen jaren altijd een goed circuit was voor het team, bleek dit zaterdag niet het geval. Dit moest ook teambaas Christian Horner constateren.

Max Verstappen eindigde op een teleurstellende zesde plaats op 0.658 seconden van Charles Leclerc, die pole position veroverde voor zondag. Volgens Horner, die na de sessie met Viaplay sprak, leek Verstappen het vooral in Q3 lastig te hebben. "De balans van de auto leek in Q2 eigenlijk best goed te zijn. Max was er eigenlijk erg blij mee. Helaas was die balans er gewoon niet op die laatste twee setjes banden. We moeten kijken waarom en hoe dat kan."

Rondje Pérez werd verpest volgens Horner

Dan door naar Sergio Pérez, die in 2023 en 2021 won in Azerbeidzjan. Om dit te herhalen, zal de Mexicaan zondag vanaf P4 terug moeten gaan komen en in ieder geval drie coureurs in moeten halen. Volgens Horner had Pérez hoger kunnen staan, maar ging er iets fout in zijn laatste rondje. "Checo blokkeerde een klein beetje zijn banden aan het einde van de eerste sector, wat hem waarschijnlijk 0,2 seconde heeft gekost. Dus ik denk dat er voor hem ook een betere ronde in had gezeten."

Horner over zondag

Voor Horner en zijn team gaat de focus nu naar zondag, de dag waarop het moet gebeuren vanaf P4 en P6. Horner denkt dat er mogelijkheden liggen wat betreft de race pace en het circuit waarop gereden wordt, een circuit waarop veel inhaalacties mogelijk zijn. "Het is een circuit waar je kunt inhalen, dus die gridposities zijn niet bij voorbaat rampzalig. Ik denk niet dat we hier ooit een pole position hebben veroverd, dus helaas hebben we dat record vandaag ook niet verbroken."

