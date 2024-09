Charles Leclerc veroverde zaterdagmiddag pole position voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan door Oscar Piastri en Carlos Sainz voor te blijven. De Monegask was dan ook meer dan tevreden.

Leclerc bleef de rest 0.321 seconden of meer voor en pakte dus met overtuiging de eerste plaats in Bakoe. Na afloop reageerde Leclerc dan ook erg enthousiast op zijn sessie. "Het is een van mijn favoriete circuits. Het is geen makkelijk weekend geweest. We hadden natuurlijk die crash in VT1, maar daardoor verloor ik geen zelfvertrouwen. Ik wist dat de snelheid daar was, maar je moet natuurlijk wel weer snelheid opbouwen. We hadden een probleem met een nieuwe onderdeel, waardoor we weer anderhalf uur verloren. Dat is geen tijd die je terug gaat krijgen. Ik was niet bezorgd, maar we moesten wel wat tijd goedmaken. In Q3 ging het erom dat je zo ver mogelijk van de muur moest blijven en die laatste ronde ging ik er vol voor. De tijd was goed, de auto voelde goed en het voelt goed om op pole te staan."

Leclerc over Grand Prix Azerbeidzjan

Leclerc begint vanaf P1, teamgenoot Sainz vanaf P3. Volgens de Monegask is dat gunstig. "Het is het beste waar we op konden hopen. De eerste en derde plaats, dat is waar je wilt staan. Hopelijk kunnen we teamspel gaan spelen zondag om de race te winnen, maar het gaat een lange race worden. We hadden het in het verleden altijd lastig op zondag, maar dit jaar lijkt het minder lastig te zijn. Het managen van de banden wordt ook belangrijk morgen, we moeten daar goed werk leveren zoals we dat in Monza deden. Elk weekend is weer een reset en morgen is er weer een nieuwe race met andere vraagstukken en uitdagingen."

