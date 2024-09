Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner is het vooruitzicht voor Max Verstappen en Sergio Pérez in Bakoe een stuk beter, dan tijdens de vorige races. Het duo kon zich tijdens de oefensessies melden bij de bovenste plekken en in gesprek met Sky Sports F1 gaat de teambaas in op de prestaties.

Red Bull is al een tijdje zoekende naar de weg naar boven. Het dieptepunt was in Monza, waar het team van Verstappen en Pérez een bijrol speelde als het om de overwinning ging. Red Bull heeft in Bakoe een vloer meegenomen die experimenteel is, maar waar voorlopig wel wat meer stabiliteit in lijkt te zitten. Of het genoeg is om de pole position te pakken? Dat zal moeten blijken als de vlag rond een uurtje of drie is gevallen op het Baku City Circuit.

'Betere balans in RB20 gevonden'

In gesprek met het Britse medium legt Horner uit: "Het is nog steeds heel erg krap, maar ik denk dat we een betere balans in de auto hebben en Sergio zit absoluut meer in zijn comfortzone. Het gaat er dus om die ronde perfect uit te rijden." De teambaas legt uit waar het team mee aan het balanceren is: "Waar we mee aan het spelen zijn, is of je de downforce wilt gebruiken om de degredatie van de banden te beschermen, of dat je de downforce weghaalt voor de snelheid op rechte stukken, waardoor de degradatie zou kunnen toenemen. Het is dus die dunne lijn."

Teamorders leveren bij Red Bull géén gedoe op

Het gedoe om teamorders bij McLaren wordt ook nog even bij Horner neergelegd: "Ik zou dol zijn op die hoofdpijn, om [teamorders tussen 'Checo' en Max voor P1] te managen in de laatste paar ronden." Op een iets serieuzere noot legt Horner verder uit dat teamorders bij Red Bull geen discussies oplevert: "Het hangt ervan af waar de anderen staan. Teams orders zijn altijd een controversieel onderwerp, maar 'Checo' weet honderd procent wat zijn rol en taak is - Max ondersteunen tot het einde van dit kampioenschap, en natuurlijk de constructeurs. Je hoeft alleen maar terug te denken aan Abu Dhabi 2021 om te zien wat een teamspeler 'Checo' is."

