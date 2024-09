Deze week werd bekend dat de zoon van Tom Coronel, Rocco, onderdeel gaat uitmaken van het Red Bull-juniorenteam. Daarmee voegt Coronel zich bij één van de meest prestigieuze opleidingsprogramma's naar de koningsklasse toe. Max Verstappen legt bij Viaplay uit dat hij het met Helmut Marko over Coronel junior heeft gehad.

Met de steun van een Formule 1-team wordt het voor jonge coureurs een stuk makkelijker om het pad richting de Formule 1 te bewandelen. Zo gaf Tom Coronel aan dat hij samen met zoon Rocco niet van plan is om de nieuwe 'Max Verstappen' klaar te stomen. De Formule 1 is namelijk nog ver weg, maar met behulp van de financiële middelen van Red Bull, wordt het wel een stukje makkelijker.

Gewoon gas blijven geven

Verstappen is zelf op jonge leeftijd overgeheveld naar de Formule 1, zo vaart loopt het nog niet met Rocco Coronel. "Heel leuk natuurlijk voor hem zelf, voor Tom en de familie natuurlijk ook. Rocco is natuurlijk heel jong, dus je moet je er ook niet al te druk over maken. Je moet gewoon gas geven. Hij heeft het natuurlijk gewoon goed gedaan in die shoot-outs tegenover die andere rijders", opent Verstappen.

Helmut kwam informeren bij Verstappen

Toch bevestigt Verstappen dat ook hij even was gepolst door de adviseur van Red Bull: "En ja, Helmut heeft het daar natuurlijk met mij over gehad. Toen hebben ze hem ook meteen in een GP3-auto gezet. Dat is wel redelijk aan de heftige kant als je dertien bent en dat deed hij ook goed. Dus dat is mooi om te zien. En nu begint het pas. Altijd leuk om te zien als een Nederlander het goed doet en dat ze talent hebben." Over wat er precies werd besproken, legt Verstappen uit: "Hij vertelt mij natuurlijk gewoon over hoe die test is gegaan en hoe ze het hebben aangepakt met bepaalde rijders en waar Rocco dan eigenlijk beter was, dan de meesten.""

