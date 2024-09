Regerend wereldkampioen Max Verstappen begrijpt wel waarom McLaren zich nog niet aan teamorders heeft gewaagd. Het papaja-oranje team heeft aan de vooravond van het weekend in Bakoe te kennen gegeven dat het wel zal ingrijpen, als het nodig is.

McLaren heeft een bewonderenswaardige filosofie, waarbij het team twee nummer één-coureurs in dienst heeft, in naam van Lando Norris en Oscar Piastri. Het team gaat vooral voor het constructeurskampioenschap, maar ziet de twee kemphanen nu vooral punten van elkaar afsnoepen, in plaats van de jacht op Verstappen in te zetten. Daar komt in Bakoe verandering in, want Norris wordt door het team geholpen door teamgenoot Piastri, mocht dat nodig zijn.

Piastri is geen tweede coureur

In gesprek met onder anderen Motorsport.com legt Verstappen uit dat hij wel begrijpt dat McLaren haar vingers niet aan teamorders wilde branden. "Nee, ik ben niet verrast dat het niet eerder is gebeurd, want er heeft nooit veel verschil tussen beide coureurs in het kampioenschap gezeten. En als je het vanuit Oscar bekijkt, dan kwam hij daar als een 'nummer één-coureur' binnen. Dat waren ze namelijk allebei. Ik denk ook niet dat Oscar het type coureur is dat je als tweede rijder moet aanduiden."

Luxeprobleem van McLaren

Dat McLaren nu alle ballen op Norris gooit, kan er voor zorgen dat de voorsprong in het WK van Verstappen snel verdampt. Ik ben niet teleurgesteld en uiteindelijk kunnen ze doen wat ze zelf willen. "Het is niet mijn probleem, ik heb op dit moment hele andere zorgen, dus om eerlijk te zijn ben ik er niet echt mee bezig", zo doelt Verstappen op de wispelturige RB20. Wel vindt hij dat Piastri ook nog een echte kans heeft om voor zijn eigen titel te gaan: "Als je naar Oscar kijkt, dan staat Oscar in het kampioenschap dichter bij Lando dan dat Lando bij mij staat. Maar ja, dat is iets waar zij mee om moeten gaan en niet ik."

