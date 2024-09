Williams rookie Franco Colapinto heeft onthuld dat hij voorafgaand aan zijn Formule 1-debuut in Monza handige tips heeft meegekregen van Lando Norris, Charles Leclerc en Alex Albon. Colapinto vervangt voor de rest van 2024 Logan Sargeant, die na anderhalf jaar - en één gescoord punt in die tijd - de laan uit is gestuurd bij Williams. De Argentijn mag de rest van het seizoen uitrijden, en wordt in 2025 vervangen door Carlos Sainz Jr., die overkomt van Ferrari.

Er was niet veel tijd tussen de aankondiging van Colapinto en zijn eerste Grand Prix weekend. De 21-jarige werd vlak na de Grand Prix van Nederland bekendgemaakt als de vervanger van Sargeant, en moest dus halsoverkop zijn stoeltje laten afmeten en in de simulator springen. Hiernaast, zo vertelt Colapinto, kreeg hij veel hulp van zijn nieuwe collega's op de grid. "Het eerste bericht wat ik kreeg was van Lando [Norris] nadat ik was aangekondigd," zei de Argentijn op donderdag voorafgaand aan de Grand Prix van Azerbeidzjan. "Hij had toen net [de Grand Prix van Nederland] gewonnen, en was heel aardig. Ik sprak daarna op de drivers' parade met Charles [Leclerc], Lando en Alex [Albon]. Ze vertelden me over dingen waar ik op moest letten en hoe ik de dingen moest aanpakken."

Je weet niet hoe het voelt tot je het beleeft

Colapinto reed een zeer solide race. Hij kwam als 12e over de streep, hetgeen hem al boven Valtteri Bottas zet in het klassement, en minder dan 14 seconden achter Albon, die negende werd. Naast dat zijn lichaam nog moet wennen aan het geweld van een Formule 1-auto, en zijn stoeltje toch niet helemaal goed zat, vertelde Colapinto dat de beleving uniek was op Monza. "Het is heel moeilijk om de auto goed te controleren. Er werd al tegen me gezegd dat dat het geval ging zijn. De remmen, hoe hard de auto accelereert, de kracht, hoe je de bochten moet aanvallen. Je kan het je voorstellen, maar tot je het zelf doet, weet je gewoon niet hoe het voelt, en het is heel indrukwekkend. Hetzelfde geldt voor races; er worden je dingen verteld, en je begrijpt het, maar tot je er middenin zit, realiseer je je niet hoe het voelt. Veel coureurs zijn aardig tegen me geweest en hebben me geholpen. De Formule 1 heeft een goede community."

