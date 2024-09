Valtteri Bottas heeft laten vallen dat hij in de nabije toekomst in IndyCar te zien zou kunnen zijn. Bottas heeft een aflopend contract bij Sauber, en weet nog steeds niet of hij volgend jaar Nico Hülkenberg mag vergezellen in het laatste jaar voor het team transformeert naar Audi in 2026. Onder voormalig teambaas Andreas Seidl leken de kansen van de Fin verkeken, maar met de entree van Mattia Binotto lijkt er weer nieuw leven geblazen in de kansen van Bottas om in ieder geval een 13e seizoen toe te voegen aan zijn Formule 1-carriere.

Bottas maakte in 2013 zijn Formule 1-debuut bij Williams, en vestigde zich al snel als een van de beste jonge coureurs op de grid. Toen Nico Rosberg plotseling zijn pensioen aankondigde na het winnen van het kampioenschap in 2016, werd Bottas uitgekocht om Lewis Hamilton te vergezellen bij Mercedes. Alhoewel de Fin nooit zijn ambitie waar kon maken om wereldkampioen te worden, wist hij toch tien keer een Grand Prix te winnen, en eindigde hij in twee verschillende jaren op de tweede plek in het kampioenschap. Na vijf seizoenen in Brackley verliet Bottas Mercedes eind-2021, en koos voor het toen geheten Alfa Romeo, waar hij zich inmiddels voor een derde seizoen bevindt.

"Ik heb nog vele jaren voor me"

Bottas draait momenteel niet het beste seizoen. De Fin staat 22e in het klassement - ook achter Franco Colapinto en Oliver Bearman, die beiden slechts één Grand Prix hebben gereden. Zijn beste resultaat is een 13e plek, die hij twee races achter elkaar wist te behalen in Monaco en Canada. Teamgenoot Zhou Guanyu wist ook nog geen punten te bemachtigen, en Sauber staat dan ook laatste in het constructeurskampioenschap. Bottas weet echter dat zijn eigen prestaties niks met leeftijd te maken hebben. "Ik denk dat Fernando [Alonso] de maatlat is, misschien wel een uitschieter, maar ik heb nog genoeg tijd [in Formule 1]", zei Bottas tegen Motorsport Week. "Ik ben nu net halverwege de 30, dus leeftijd is geen probleem. In deze sport kun je met ervaring altijd iets meer bereiken. Ik heb het gevoel dat ik nog vele jaren voor me heb, en ik zie de geblokte vlag nog niet.”

Toekomst ligt bij IndyCar?

De voorkeur van Bottas is dus om in de Formule 1 te blijven, maar de Fin is realistisch, en weet dat er niet veel stoeltjes over zijn voor 2025. Er is nog één plek over bij Sauber naast Hülkenberg, maar ook Daniel Ricciardo, Liam Lawson en anderen zouden hiervoor worden overwogen. Het kan dus zijn dat de koek op is na 12 jaar, wat zou betekenen dat Bottas zijn heil ergens anders zou moeten zoeken. “Ik denk dat ik alle opties zou moeten overwegen, wat logisch is voor de toekomst, voor de korte en lange termijn," vertelde Bottas verder. "Maar ik zal zeker ergens in gaan racen. Als ik nu zou moeten beslissen, zou het waarschijnlijk IndyCar worden. Maar ik wil er nog niet te veel over nadenken.”

