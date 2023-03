Redactie

Woensdag 8 maart 2023 18:02

Charles Leclerc bracht deze week een toost uit toen hij op Instagram de tien miljoen volgers aantikte, maar er komt nog altijd geen van de coureurs in de buurt bij het duizelingwekkende aantal van Lewis Hamilton.

De Ferrari-coureur doorbrak enkele dagen geleden de magische grens van tien miljoen volgers, wat nog maar eens laat zien dat de Formule 1 enorm aan het groeien is qua populariteit. De Netflix-serie Drive to Survive heeft hier de afgelopen jaren een aanzienlijke bijdrage aangeleverd, maar ook eigenaren van de sport Liberty Media verdienen credits. Toen zij het hele boeltje in 2017 van Bernie Ecclestone overnamen is er enorm ingezet op het aantrekken van een jonger publiek, onder andere door sterk in te zetten op het gebruik van social media. Met deze nieuwe mijlpaal is Leclerc de op één na grootste op het platform, gevolgd door Max Verstappen met 9,5 miljoen volgers. Lewis Hamilton steekt met 31,6 miljoen volgers echter met kop en schouders boven de rest uit.

Artikel gaat verder onder video

1. Lewis Hamilton (Mercedes) - 31.6 miljoen volgers

2. Charles Leclerc (Ferrari) - 10 miljoen volgers

3. Max Verstappen (Red Bull) - 9.5 miljoen volgers

4. Carlos Sainz (Ferrari) - 6.3 miljoen volgers

5. Lando Norris (McLaren) - 6 miljoen volgers

6. Sergio Perez (Red Bull) - 5.4 miljoen volgers

7. Fernando Alonso (Aston Martin) - 4.9 miljoen volgers

8. George Russell (Mercedes) - 4.1 miljoen volgers

9. Pierre Gasly (Alpine) - 3.8 miljoen volgers

10. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) - 3.6 miljoen volgers

11. Alex Albon (Williams) - 1.8 miljoen volgers

12. Esteban Ocon (Alpine) - 1.7 miljoen volgers

13. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) - 1.4 miljoen volgers

14. Nico Hulkenberg (Haas) - 1.4 miljoen volgers

15. Kevin Magnussen (Haas) - 1.1 miljoen volgers

16. Lance Stroll (Aston Martin) - 879 duizend volgers

17. Zhou Guanyou (Alfa Romeo) - 787 duizend volgers

18. Nyck de Vries (AlphaTauri) - 737 duizend volgers

19. Oscar Piastri (McLaren) - 663 duizend volgers

20. Logan Sargeant (Williams) - 240 duizend volgers