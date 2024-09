Red Bull Racing-adviseur Dr Helmut Marko beweert dat de huidige kuren van de RB20 geen verband hebben met het recente vertrek van ontwerper Adrian Newey. Het Oostenrijkse team heeft al zes Grands Prix niet weten te winnen, de langste reeks van het team sinds 2020.

Het vertrek van Newey werd in mei aangekondigd door Red Bull na 19 jaar dienst. In deze tijd won Red Bull zeven coureurskampioenschappen en zesmaal het constructeurskampioenschap. Kort na de aankondiging van Newey begon het tij de keren in de Formule 1. Red Bull begon te wankelen na meer dan twee jaar te hebben gedomineerd, en fans zagen al snel een correlatie tussen de absentie van Newey en de kuren van de RB20.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen verwacht opnieuw met Red Bull te worstelen in Bakoe: "Het is heel slecht"Lees meer

Vertrek Newey en kuren RB20 niet gerelateerd

Red Bull is nu zes Grands Prix zonder winst, de langste reeks sinds 2020, en dreigt nu de koppositie te verliezen in beide kampioenschappen. Marko heeft begrip voor fans die denken dat de recente terugval gerelateerd kan zijn aan de exit van Newey, maar voegt er snel aan toe dat dit absoluut niet het geval is.

"Natuurlijk circuleert onder de fans de mening dat onze achteruitgang iets te maken heeft met het vertrek van Adrian Newey," zo schrijft Marko in zijn column op Speedweek. "Maar dat is niet waar. Omdat Newey in het voorjaar niet meer betrokken was bij alle details van de voertuigontwikkeling."

"Wat natuurlijk niet kan worden ontkend, is dat Newey Newey is, een man met ongelooflijke ervaring, die hem altijd heeft onderscheiden," schrijft de Oostenrijker verder. Maar ons probleem ligt ergens anders. De voorbeelden van Mercedes en, in mindere mate, Ferrari hebben laten zien hoe teams het lastig vinden om met deze vleugelauto’s om te gaan."

Verstappen mist Newey bij Red Bull nu al: "Ik wilde graag dat hij zou blijven"Lees meer

Één persoon heeft niet zo snel zo veel invloed

Newey wordt door velen gezien als de beste ingenieur in de geschiedenis van de Formule 1. 13 verschillende kampioenschap-winnende auto's komen van de hand van de nu 65-jarige Brit, die naar alle geruchten later deze week bij Aston Martin aangekondigd wordt.

Christian Horner voegt zich echter bij Marko. De Red Bull teambaas weet als geen ander hoe belangrijk Newey is geweest voor het team in de afgelopen twee decennia.

"Ik denk dat we dezelfde problemen nog steeds hadden gehad, omdat de problemen al bestonden," zo vertelde Horner na de Grand Prix van Italië. "De inbreng van één persoon kan nooit zo dramatisch en zó abrupt zijn. Dit [probleem] begon zicht te tonen in Miami, en Adrian was nog betrokken tot en met de vrijdag van Miami, dus er is geen schijn van kans dat het zo snel invloed kan hebben gehad."

Gerelateerd