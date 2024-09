Adrian Newey lijkt op tijd het zinkende schip van Red Bull Racing te hebben verlaten. Het F1-team dat waarschijnlijk binnenkort de kampioenschapsleiding zal kwijtraken, zit met de handen in het haar vanwege de balansproblemen met de RB20. Max Verstappen geeft toe de briljante ontwerper te gaan missen.

Newey was van 1992 tot en met 1997 medeverantwoordelijk voor vijf constructeurstitels bij Williams. Vervolgens speelde hij in 1998 een cruciale rol bij McLaren, het seizoen waarin de renstal uit Woking haar laatste kampioenschap binnensleepte. De Brit kon op politiek vlak zijn draai niet vinden bij McLaren en dus maakte hij voor 2006 de overstap naar Red Bull Racing. Daar was hij het brein achter de auto's waarmee Sebastian Vettel en Max Verstappen gezamenlijk zeven wereldkampioenschappen verdiende. Door vermoeidheid en de gespannen sfeer bij de energiedrankfabrikant was het echter tijd voor verandering. Newey kondigde eerder dit jaar zijn afscheid aan en alles wijst erop dat hij voor de aankomende Grand Prix van Azerbeidzjan zal tekenen bij Aston Martin.

Overal slecht

"Ik heb een boel gezegd en nu is het aan het team om met een veel aanpassingen te komen voor de auto. We zijn namelijk van het hebben van een erg dominante auto gegaan naar een onbestuurbare auto in iets van zes à acht maanden", legde Verstappen uit aan de aanwezige media op Monza na een kleurloze P6. "Dus dat is heel raar voor mij en ja, we moeten die auto gewoon helemaal op zijn kant zetten." Hij maakt zich niet specifiek zorgen om Singapore, de enige Grand Prix die Red Bull vorig jaar niet won, over twee weken. "Ik bedoel, het maakt niet uit waar we zijn, want we zijn overal slecht. Er zijn dus een boel veranderingen nodig", verklaarde de Limburger.

Liever geen afscheid van Newey

De balansproblemen met de RB20 worden gelinkt aan het vertrek van Newey. Zak Brown, de CEO van McLaren die zag hoe zijn team tijdens de Italiaanse Grand Prix weer 22 punten inliep op Red Bull, kon er wel om lachen. "Ik heb geen idee wat daar aan de hand is. Adrian Newey, ik wed dat ze hem maar al te graag nog aan de vergadertafel hadden gehad om te kijken hoe ze de auto kunnen verbeteren", vertelde hij tegen Sky Sports F1.

Verstappen geeft toe dat hij ook liever niet afscheid had willen nemen van de ontwerper. "Ik heb altijd gezegd dat ik graag wilde dat Adrian zou blijven, altijd. Daar gaat het nu echter niet om. Vorig jaar hadden we een geweldige auto, de dominantste auto ooit, maar we hebben er een monster van gemaakt, dus dat moeten we zien om te draaien. Helaas ben ik niet degene die is afgestudeerd in engineering of aerodynamica, maar ik doe mijn best."

