Volgens drievoudig wereldkampioen Max Verstappen zijn er veel overeenkomsten tussen het professionele voetbal en de Formule 1. In gesprek met voetbaljournalist Fabrizio Romano wijst de Nederlander naar de contracten in beide sporten, waarbij de coureurs vaak iets loyaler zijn aan hun teams, dan voetballers soms zijn aan hun clubs.

De Red Bull-coureur is groot fan van voetbal en dat hij PSV toejuicht is inmiddels ook geen geheim meer. Met Virgil van Dijk is de Limburger ook zo nu en dan te zien en het laatste bezoekje was in Monaco, tijdens het Grand Prix-weekend. Verstappen gaat met Romano in op de verschillen, maar ook de overeenkomsten tussen de koningsklasse en voetbal.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Danner wijst naar Horner: 'Hij moet in kritieke situatie het team weer bij elkaar brengen'

Loyaliteit

De topvoetballers krijgen vaak miljoenen aan tekengeld en committeren zich vaak een aantal seizoenen aan een club. Toch komt het meer dan eens voor dat een voetballer nog voordat het contract afloopt, de overstap maakt naar een andere club. "Ja, dat is een ding dat in de Formule 1 wel echt anders is dan in het voetbal. In het voetbal teken je bijvoorbeeld een contract van vijf jaar, maar dat betekent niet dat je er vijf jaar bent. Dat kan heel goed maar één jaar zijn of twee jaren. Wat dat betreft, werkt de Formule 1 wel echt anders. Normaal gesproken, de meeste coureurs tekenen een drie tot vijf-jarig contract en zolang blijf je dan ook bij het team."

OOK INTERESSANT: 'Red Bull ziet nieuw probleem ontstaan door aankomende updates RB20'

Druk in de Formule 1

Ook ziet de Limburger dat de druk binnen de Formule 1 stuk groter is, er is immers maar weinig plek. "Je moet wel elk jaar presteren, anders word je er misschien wel uitgetrapt. Het is een iets andere mindset. Als je in voetbal niet slaagt bij je club, dan zijn er nog een heleboel andere clubs in andere competities. In de Formule 1 heb je maar twintig stoeltjes. Als je het niet zo goed doet, dan komt er misschien nog wel een kans, maar het is heel anders."

Gerelateerd