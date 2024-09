Voormalig Formule 1-coureur Christian Danner vindt het tijd worden dat Red Bull-teambaas Christian Horner nu gaat opstaan, nu het team in een kritieke situatie zit. Danner zoekt naar oorzaken voor het verval van de RB20 en wijst niet alleen naar het vertrek van Adrian Newey.

Red Bull kon in 2023 haar geluk niet op met de meest dominante wagen uit de geschiedenis van de sport: de RB19. Toen het doek van de RB20 af werd getrokken, was ook direct het verschil te zien. De wagen begon nog sterk, maar McLaren beschikt op dit moment over de snelste wagen. Het Oostenrijkse team wijst naar een verkeerde afslag in de ontwikkeling en probeert momenteel het tij te keren.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko onthult: 'Horner niet directe oorzaak problemen, dít wel'

Verval duurt normaal gesproken langer

Bij Motorsport-Magazin zoomt Danner in op de situatie bij de brigade uit Milton Keynes: "Als een auto dominant is en door het vertrek van engineers, door politieke conflicten, door onrust binnen het team problemen ontstaan, betekent dat niet dat de auto meteen zijn prestaties verliest. Dat duurt normaal gesproken langer."

Horner moet opstaan

De invloed van Newey bij het team is de afgelopen jaren minder geworden, zo vertelde Red Bull telkens. "Waar hij ook heen ging, ging het bergopwaarts en ze wonnen. Waar hij vertrok, ging het daarna bergafwaarts", zo benadrukt Danner over Newey. De voormalig Formule 1-coureur vindt dan ook dat Horner er nu voor moet zorgen dat de neuzen dezelfde kant opstaan. "En nu is het de beurt aan Christian Horner. Hij moet laten zien hoe hij dit team in een kritieke situatie weer kan opbouwen."

OOK INTERESSANT: 'Red Bull ziet nieuw probleem ontstaan door aankomende updates RB20'

Grote angst Verstappen

Daar ligt volgens Danner dan ook de grote angst van Max Verstappen. Die is in zijn ogen bang dat de kwakkelende RB20 gaat resulteren in een kwakkelende RB21: "Bij alle teams wordt gewoon het bestaande materiaal overgenomen en vanaf 2025 bijna alleen nog maar voor 2026 ontwikkeld. Al het materiaal dat men nu heeft, blijft dan in 2025 min of meer hetzelfde." Danner vermoedt dan ook dat Verstappen zijn grootste zorg is "dat hij volgend jaar weer dezelfde 'wortel' onder zijn kont heeft."

Gerelateerd