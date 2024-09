Dr. Helmut Marko verklaarde eerder deze week dat Red Bull in 2016 toch wel erg dicht bij een krabbel van Lando Norris was. De adviseur van het team had zelfs al een contract klaarliggen, maar het feestje ging uiteindelijk niet door. Norris zelf, die blikte in een aflevering van de Beyond the Grid-podcast ook terug op dat moment en was achteraf toch wel blij dat het allemaal anders liep.

Norris was in 2016 furore aan het maken in de opstapklassen naar de Formule 1 toe. De Brit had destijds nog geen Formule 1-opleidingsprogramma achter zijn naam staan en was dus voor veel teams een doelwit. Zo ook voor Red Bull Racing die gepoogd heeft de Brit aan te trekken, maar uiteindelijk werd het McLaren. Hoewel het papaja-oranje team een lange tijd nodig heeft gehad om terug te keren naar de top, beschikt de renstal in 2024 over de snelste wagen van het veld en heeft Norris een reële kans om de wereldtitel te pakken.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Red Bull vertrouwt op updates: 'Daar gaan we zien of we het tij kunnen keren'

Druk van Red Bull

Marko vertelde in de Inside Line F1-podcast dat er in 2016 een contract klaarlag voor Norris om aan de slag te gaan bij AlphaTauri/Toro Rosso. McLaren kreeg lucht van de mogelijke samenwerking en sloeg haar slag. Norris wijst naar de druk die er bij Red Bull altijd is. "Je zou zeggen dat iedereen die zich in de Red Bull-situatie bevindt, gewoon gespannen is, denk ik. Omdat er altijd een andere coureur ergens aanwezig is. Je kent het verhaal van hoe Red Bull werkt", zo heeft Red Bull normaliter altijd een coureur achter de hand, mocht één van de rijders niet voldoen.

OOK INTERESSANT: 'FIA probeert rechtszaak met dit team stil te houden'

Ontmoeting Marko

Tijdens de ontmoeting met Marko werd Norris aan de tand gevoeld en de adviseur was toch niet helemaal onder de indruk van de kennis van de Brit en wees naar Max Verstappen. "Ik ontmoette Helmut Marko nadat ik pole had gehaald in Monaco, voordat ik werd gediskwalificeerd vanwege iets illegaals aan de auto. Ik zat in de Formula Renault en dat was in 2016. Ik stond op pole en mijn manager kreeg een telefoontje van Helmut Marko. En ik ging naar de F1-paddock, naar de Red Bull-unit, liep naar binnen, ontmoette hem en had een kort gesprek."

OOK INTERESSANT: 'Vasseur heeft poging gedaan om Lambiase als engineer van Hamilton binnen te halen'

'Max weet alles over auto'

Tijdens dat gesprek ging het vooral over een aantal technische zaken, waarbij Marko de jongeling aan het uittesten was. "Hij wilde denk ik gewoon wat meer over me te weten komen en me een paar vragen stellen. Hoeveel weegt een Formula Renault-auto? Ik had geen idee, dus ik moest maar iets verzinnen: ‘Ja, je weet wel, 400 kilo, 426, zoiets.’ En hij zei: ‘Ahh, oke’. Ik denk dat ik zelfs uiteindelijk zei: ‘Ik weet het eigenlijk niet echt. En toen zei hij het volgende... Ik weet niet of ik het moet zeggen. Het volgende wat hij zei was: ‘Nou, Max zou het weten. Max weet alles over de auto!" Norris was, naar eigen zeggen, overdonderd: "En ja, ik wist niet wat ik daarop moest zeggen. Ik kan me niet echt herinneren wat er daarna gebeurde... Ik zei niets, ik dacht alleen maar: 'Oke, laten we verdergaan.' Ik was sprakeloos en dat was het zo’n beetje."

Gerelateerd