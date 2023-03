Dit is hoe McLaren in Bahrein van de regen in de drup viel

Remy Ramjiawan

McLaren is het nieuwe seizoen nog niet lekker begonnen. Het team uit Woking had tijdens de Grand Prix van Bahrein te kampen met allerlei technische problemen en zag Oscar Piastri vroegtijdig uitvallen en Lando Norris maar liefst zes pitsstops maken. De renstal mag aan de bak om de problemen te tackelen en GPFans heeft uitgezocht wat er nu precies allemaal aan de hand was tijdens de openingsrace.

Afgelopen weekend stond dan eindelijk de eerste race van het nieuwe seizoen op het programma. McLaren kon tijdens de kwalificatie nog wel meedoen, al bleef Piastri in Q1 achter. De jonge Australiër maakte net iets te veel fouten om de sessie door te komen. Norris kon wel doorstoten naar Q2, maar daar bleef het dan ook bij. Tijdens de race op zondag kwamen de problemen naar boven. Piastri werd in de zeventiende ronde naar binnengehaald voor een nieuw stuurtje, maar dat loste niets op. Norris moest maar liefst zes keer de pitbox bezoeken en zag de zwart-wit geblokte vlag als zeventiende.

Stuur op zwart voor Piastri

De jonge Piastri had zich waarschijnlijk een ander debuut voorgesteld, dan hoe het zich ontvouwde in Bahrein. In ronde dertien begonnen de problemen voor de Australiër. Toen hij op weg was naar de eerste bocht hobbelde de auto flink, iets wat we vaker dat weekend hebben gezien bij meerdere auto's. In het geval van Piastri viel met het stuiteren ook zijn stuur uit, zij het voor slechts enkele milliseconden. Ook dit is iets dat als normaal gezien kan worden, alleen bij Piastri viel het stuur in datzelfde rondje vaker uit. Het was het eerste teken dat er iets niet helemaal goed zat in de MCL60 van de voormalig Formule 2-kampioen. In datzelfde rondje is bij onboardbeelden te horen dat de motor van Piastri flink wat toeren maakt, maar het stuurtje gaf niet datzelfde beeld weer.

Een ronde later werden de problemen heftiger. Toen Piastri aan kwam bij bocht vier, schakelde hij terug naar de derde versnelling, iets was duidelijk te horen is. Toch gaf het stuurtje aan dat hij nog in de vierde versnelling zat. Op dat moment valt het beeld van het stuur weer weg, om vervolgens enkele seconden later weer aan te springen. Het uit en aangaan van het stuur gebeurt vervolgens de hele tijd en interessant daarbij is dat de auto bleef hangen in de versnelling die als laatst te zien was, voordat het stuurtje uitviel. Oftewel Piastri moest zijn ronde afmaken in de tweede versnelling, voordat hij in de pits kwam en een nieuw stuur kreeg aangereikt van het team. De hoop was dat de auto zou resetten met een nieuw stuur, maar helaas werden hiermee de problemen niet opgelost, want het stuurtje bleef op zwart staan. Uiteindelijk werd besloten om niet meer verder te racen en bleef de McLaren van Piastri in de pitbox staan met elektrische problemen.

Pneumatische problemen bij Norris

De technische euvels van Lando Norris waren van een andere aard. De Brit had last van een lek in het pneumatisch systeem. Het systeem is onderdeel van de V6-hybride motor in de MCL60 en daar lag dan ook het probleem. Formule 1-motoren maken gebruik van pneumatische kleppen, die gevoed worden door luchtcilinders die het een hele race moeten volhouden. Het technische verhaal is dat de pneumatische systemen gebruik maken van conventionele nokkenassen, die onder constante stikstofdruk staat.

In het geval van Norris liep de druk steeds verder terug door een lek en dus was hij genoodzaakt om maar liefst zes pitstops te maken, zodat de monteurs de druk weer konden opvoeren. Het is een oplossing waarbij eigenlijk niemand blij is, want de coureur verliest posities en rondetijd en de monteurs weten dat het opvoeren van de druk tijdens een pitstop, een tijdelijke oplossing is. Uiteindelijk wist Norris zijn teleurstellende race met twee ronden achterstand te eindigen, maar McLaren zal voor de tweede race waarschijnlijk een nieuwe power unit laten inpassen. Daarbij is het belangrijk dat ook de nieuwe motor op een externe gascilinder wordt aangesloten, om te voorkomen dat de kleppen zakken en de zuigers van de power unit worden geraakt.