Als het aan Karun Chandhok ligt, dan moet McLaren snel gaan presteren, want anders dreigt het team Lando Norris kwijt te raken. De 23-jarige Brit is afgelopen zondag aan zijn vijfde jaar bij het team begonnen, maar de MCL60 lijkt ook niet de auto te worden waar Norris zijn kwaliteiten mee kan laten zien.

Norris begon in 2019 zijn Formule 1-loopbaan bij McLaren en begin 2022 werd bekend dat hij tot het einde van 2025 had bijgetekend. Het team uit Woking is al een tijdje bezig om de stap richting de top te zetten, maar ook in 2023 lijkt het gat enorm groot te zijn richting de top van het veld. Daarnaast liet de race in Bahrein zien dat de bolide ook nog de nodige kinderziektes heeft, waardoor Oscar Piastri vroegtijdig moest uitvallen en Norris meer pitstops moest nemen, dan hem lief was.

'Norris denkt aan overstap'

Chandhok bespreekt in de podcast van Sky Sports F1 de situatie van de 23-jarige McLaren-coureur. "Ik zal je vertellen wie er wel zal nadenken over een overstap naar Ferrari of Red Bull: de jonge Lando Norris. Kijkend naar waar ze [McLaren] nu staan, en we hadden het er voor het seizoen over dat Zak [Brown] het fantastisch heeft gedaan door hem voor vier jaar vast te leggen", zo prijst hij het team voor het langdurige contract.

Exit clausule

Nu de resultaten tegenvallen en de auto voorlopig nog niet vooruit te branden is, kan Norris nadenken over een vertrek bij McLaren. Maar volgens Chandhok is dat misschien niet zo makkelijk. "Ik vraag me af, en als ze slim zijn dan is dit geregeld, maar is er wel een exit clausule? Als McLaren bijvoorbeeld twee jaar op rij niet in de top vier van het constructeurskampioenschap eindigt, is er dan een optie voor Lando om elders te kijken? Want buiten de traditionele top drie teams, heb je Fernando [Alonso] en Lando die de twee topcoureurs op de grid zijn, toch? En het feit dat hij [Norris] vecht om de auto in Q3 te krijgen, moet toch een beetje frustratie oproepen", legt Chandhok uit.

Wachten op kans bij Mercedes

Over het talent van Norris wordt niet getwijfeld en de topteams houden de Britse coureur dan ook in de gaten. Niet alleen Ferrari of Red Bull zou een optie zijn, maar mocht Lewis Hamilton stoppen, dan ziet Chandhok wellicht wel een transfer naar Mercedes. "Zijn opties zijn om naar Mercedes te gaan als Lewis Hamilton stopt, want George [Russell] gaat nergens heen. Ik denk dat McLaren hem veilig kan houden totdat dat gebeurt. Maar stel dat we aan het eind van dit jaar komen en Lewis besluit plotseling 'ik heb er genoeg van, ik ben weg'. Dan heb ik het gevoel dat het een behoorlijk ingewikkeld proces wordt, want er bestaat geen twijfel over dat Lando de nummer één van Mercedes is om Lewis te vervangen", aldus Chandhok.