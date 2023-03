Remy Ramjiawan

Zondag 12 maart 2023 12:25 - Laatste update: 12:35

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft bij Formula1.com bevestigd dat er momenteel gesprekken zijn gevoerd met McLaren, over het leveren van power units vanaf 2026. Het Oostenrijkse team zal op dat moment onder de noemer Red Bull Ford gaan opereren en McLaren heeft gepolst of het team eventueel de power units kan krijgen.

De renstal uit Woking rijdt momenteel rond met Mercedes-motoren, maar daar kan in de toekomst verandering in komen. Hoewel Aston Martin laat zien dat er met de krachtbron van Mercedes niet zoveel mis is, overweegt McLaren voor het nieuwe tijdperk te kiezen voor Red Bull Ford. De gesprekken zitten nog in de verkennende fase en het is nog niet in beton gegoten dat de twee partijen ook daadwerkelijk een deal hebben ondertekend.

Artikel gaat verder onder video

Potentiële klantenteams

Tijdens de seizoensopener in Bahrein werd Horner gevraagd wat er was besproken tijdens het bezoekje dat McLaren CEO Zak Brown bracht aan de campus van Red Bull Racing. "Ik dacht dat hij [Brown] kwam lunchen", zo knipoogt Horner. "Het is natuurlijk onvermijdelijk dat we, als motorfabrikant vanaf 2026, gesprekken voeren met teams over de mogelijke levering van power units. Het is niet meer dan normaal dat we praten met potentiële klanten", zo legt de teambaas uit.

Opties aan het onderzoeken

Hoewel McLaren niet ontevreden is met de power unit van Mercedes, wil het team simpelweg de optie gaan onderzoeken. McLaren-teambaas Andreas Stella: "We hebben een solide partnerschap met HPP [Mercedes High Performance Powertrains]. Tegelijkertijd is het duidelijk dat als je ver vooruit kijkt, je wil begrijpen wat er beschikbaar is. Dus ik denk dat dit vanzelfsprekend is. Het zou geen verrassing moeten zijn."