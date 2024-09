Het team van Haas bevestigt dat Oliver Bearman volgend weekend in de wagen van Kevin Magnussen de Grand Prix van Azerbeidzjan gaat rijden. Bearman is vanaf volgend jaar de vaste coureur van het team, maar zal in Bakoe het plekje van de geschorste Magnussen overnemen.

Magnussen wist in Monza twee strafpunten te verdienen voor het onderonsje dat hij had met Pierre Gasly. Dat bracht de Deen op een totaal van twaalf strafpunten in totaal en daardoor moet hij één race langs de kant toekijken. Gasly zelf, die was niet echt onder de indruk van de uitgedeelde straf en vond het nogal overdreven. Ook tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso kon zich niet vinden in de beslissing van de wedstrijdleiding. Linksom of rechtsom, zal Bearman zich moeten gaan klaarmaken voor zijn tweede Grand Prix-weekend uit zijn carrière.

Tweede invalbeurt voor Bearman

Eerder dit jaar moest Bearman invallen voor Carlos Sainz bij Ferrari en mede dankzij die invalbeurt heeft hij zijn zitje bij het Amerikaanse team voor volgend seizoen weten veilig te stellen. "Het is zeker een grotere uitdaging om in te vallen als reservecoureur, met beperkte voorbereidingstijd en dergelijke, maar ik heb het geluk dat ik dit eerder dit jaar al heb gedaan bij Scuderia Ferrari, dus ik kan in ieder geval terugvallen op die ervaring." Daarnaast heeft Bearman diverse trainingen gerende in de VF-24 en dus is het niet een geheel nieuwe wagen voor 'Ollie'. "Het team verkeert momenteel in goede vorm, en ik zal mijn uiterste best doen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn met de tijd die we hebben. Het doel is om een solide weekend neer te zetten in Azerbeidzjan."

Ollie to drive at the #AzerbaijanGP 🇦🇿



Ollie will step in to the VF-24 alongside Nico for the weekend, following Kevin’s one-race suspension in Baku. #HaasF1 #F1 pic.twitter.com/6JrxLqMBPP — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) September 6, 2024

'Geweldig kans voor Ollie'

Teambaas Ayao Komatsu hoopt op punten voor Bearman. "Hij heeft al veel potentie laten zien in zijn VT1-sessies en de test na het seizoen, en hij presteerde uitstekend toen hij voor Scuderia Ferrari in Saoedi-Arabië reed, waar hij ook punten pakte. Dit is weer een geweldige kans voor zowel Ollie als het team om samen te werken, dit keer gedurende een volledig raceweekend, en hij had zich geen betere teamgenoot dan Nico [Hülkenberg] kunnen wensen om als referentie te dienen", aldus de teambaas van Haas.

