Volgens Renault-CEO Luca de Meo is er nog geen definitieve beslissing genomen over de motorafdeling van de Franse renstal. In de wandelgangen gaan de berichten dat Alpine overweegt om Mercedes-motoren af te nemen en in Monza was een groep medewerkers daarom aan het protesteren.

De power unit van de Franse brigade komt momenteel te kort op de concurrentie. Als antwoord daarop, maar ook uit financiële overwegingen, wordt er naar andere opties gekeken. Het personeel van Renault had ook lucht gekregen van het mogelijk opheffen van de motorafdeling en in Monza was een gedeelte daarvan aan het protesteren tijdens de eerste twee vrije trainingen. Dat lijkt het effect te hebben, want de CEO is in gesprek met Sportsmole voorzichtiger geworden over de toekomst van de desbetreffende afdeling.

Beslissing moet snel genomen worden

Met het afnemen van een power unit moet ook de hele achterkant van de wagen worden aangepast. De Meo stelt dat de toplaag van het merk nu nog de opties aan het overwegen zijn. "We hebben vier of vijf weken om de volgende stappen te bepalen voor de bestuursvergadering. We evalueren alle mogelijkheden." Daarbij speelt de financiën een grote rol: "Als we hier puur financieel naar kijken - hoe duur is het om zelf een motor te ontwikkelen voor 2026, en hoeveel kun je besparen met een motor van een klant - dan hebben we het over een enorm verschil."

Trots van eigen motor VS goedkoop competitief worden

De FIA heeft het 2026-reglement opgezet om motorleveranciers aan te trekken en de mogelijke stap van Alpine staat haaks op dat reglement. Toch stelt De Meo dat het wellicht nodig is om competitief te blijven. "Wie naar de cijfers kijkt, ziet dat we het nieuwe tijdperk van Formule 1 kunnen ingaan met een krachtiger maar goedkoper pakket. Maar er zijn veel factoren om rekening mee te houden bij het nemen van een beslissing. Wat vindt de marketingafdeling hiervan? Welke negatieve gevolgen, waaronder financiële, kunnen er zijn in het geval van deze stap?" De CEO wil in ieder geval geen overhaaste beslissing nemen. "Onze ambitie is om een ​​concurrerend project te creëren. Daarom houden we bij de keuze rekening met veel factoren en doen we dit met speciale zorg."

